A murit jurnalista Ioana Popescu. Avea 45 de ani

A murit jurnalista Ioana Popescu. Avea 45 de ani
Jurnalista Ioana Popescu a murit la 45 de ani. În ultima perioadă, ar fi avut probleme de sănătate. Astăzi s-ar fi simțit foarte  rău și a chemat singură ambulanța. Echipajul de salvare a ajuns la fața locului și a decis să o transfere la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Potrivit cancan.ro, Ioana Popescu își găsise recent liniștea alături de partenerul său. Cei doi plănuiau o călătorie la Roma, unde bărbatul intenționa să o ceară în căsătorie. În ultimele zile însă, starea de sănătate a Ioanei s-a înrăutățit.

Semnele bolii și decizia de a merge la spital

Partenerul său a povestit că observase modificări în starea Ioanei și că, deși i-a propus să se interneze, ea a ezitat inițial. La un moment dat, cei doi au decis împreună să călătorească în Italia, dar simptomele au reapărut, determinând-o să se interneze.

„Trebuia să ne vedem pe 23 septembrie, pentru că pe 24 era plecarea în Italia. În dimineața respectivă, mi-a spus că se află la spital cu o vecină, dar de fapt a fost singură. După proceduri medicale, s-a întors acasă, dar starea i s-a înrăutățit și s-a internat”, a declarat partenerul Ioanei.

A murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie

Ajuns în București, bărbatul a încercat din nou să ia legătura cu Ioana, fără succes. Alarmat, a contactat autoritățile, care au constatat că aceasta decedase în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20–21 septembrie 2025.

„Am anunțat 112 și poliția. În urma verificărilor, au spart ușa și mi-au comunicat că a decedat în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a mai spus partenerul.

