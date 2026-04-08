Jurnalista americană Shelly Kittleson, eliberată după o săptămână de captivitate în Irak

Eliberarea jurnalistei americane Shelly Kittleson, răpită la finalul lunii martie în Bagdad, a fost confirmată oficial de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, într-un context regional tensionat și după o serie de negocieri implicând autorități americane și irakiene, potrivit Associated Press.

Potrivit relatărilor, aceasta a fost ținută captivă de gruparea pro-iraniană Kataib Hezbollah, iar eliberarea sa a avut loc în urma unor presiuni politice și a unor aranjamente între părți.

Într-un mesaj public, Rubio a declarat:

De asemenea, oficialul american a adăugat:

„Suntem uşuraţi că această americancă este acum liberă şi lucrăm pentru a sprijini plecarea ei în siguranţă din Irak”.

Shelly Kittleson este o jurnalistă independentă americană, stabilită la Roma, cunoscută pentru relatările sale din zone de conflict, inclusiv din Irak, Siria și Afganistan.

Ea a colaborat cu publicații internaționale, inclusiv Al-Monitor, și a acoperit în mod constant evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Potrivit informațiilor publicate de agenții internaționale, jurnalista a fost răpită pe 31 martie 2026, în centrul Bagdadului, după ce un grup de indivizi înarmați a interceptat vehiculul în care se afla.

Incidentul a fost surprins parțial de camere de supraveghere, iar autoritățile irakiene au demarat imediat o operațiune de căutare.

Înainte de răpire, Kittleson ar fi fost avertizată de autoritățile americane cu privire la riscurile existente și la posibile amenințări venite din partea milițiilor pro-iraniene active în Irak.

Gruparea Kataib Hezbollah, considerată apropiată de Iran și activă în cadrul forțelor paramilitare din Irak, a fost identificată drept responsabilă pentru răpire. Aceasta a confirmat ulterior că o va elibera pe jurnalistă, cu condiția ca aceasta să părăsească imediat teritoriul irakian.

Eliberarea a avut loc după intensificarea eforturilor diplomatice și politice. Potrivit Reuters, guvernul irakian și mai mulți lideri șiiți influenți au exercitat presiuni asupra grupării pentru a obține libertatea jurnalistei.

În același timp, mai multe surse internaționale au indicat că eliberarea ar fi fost legată de un schimb de prizonieri. Concret, autoritățile irakiene ar fi eliberat membri ai Kataib Hezbollah deținuți, în schimbul libertății jurnalistei americane.

În timpul captivității, pe rețelele de socializare apropiate de gruparea militantă a fost distribuit un videoclip care ar fi prezentat-o pe Kittleson. Autenticitatea materialului nu a putut fi confirmată independent de agențiile de presă.

În imagini, o femeie care se identifică drept jurnalista apare vorbind în limba engleză, însă circumstanțele filmării nu sunt clare.

Cazul a atras atenția organizațiilor internaționale și a comunității jurnalistice, fiind comparat cu alte incidente similare din Irak. Presa internațională a subliniat că răpirea evidențiază riscurile la care sunt expuși jurnaliștii care relatează din zone de conflict.

Răpirea și eliberarea lui Shelly Kittleson au fost comparate cu un caz anterior, cel al cercetătoarei Elizabeth Tsurkov, răpită în Irak în 2023 de aceeași grupare și eliberată abia în 2025.

Aceste incidente au loc într-un context mai larg de tensiuni regionale, în care grupările armate susținute de Iran sunt active în Irak și implicate în confruntări indirecte cu interesele Statelor Unite.

Eliberarea jurnalistei americane marchează un deznodământ rapid comparativ cu alte cazuri similare, însă situația rămâne un indicator al climatului de securitate volatil din regiune și al complexității relațiilor dintre actorii implicați.