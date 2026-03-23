Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor. Poliția a confirmat incidentul și a emis ordin de protecție. Update

Jurnalista Mara Bănică a povestit despre un incident grav în care a fost implicat fiul ei, Dima, potrivit Rețeteșivedete. Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce adolescentul ar fi fost agresat de un cadru didactic în apropierea școlii, declanșând o anchetă și măsuri de protecție.

Potrivit relatărilor, totul ar fi pornit de la o situație minoră, în timpul deplasării elevilor spre casă. O discuție aparent banală dintre elev și profesor s-ar fi transformat rapid într-un conflict.

Dima i-ar fi adresat o întrebare cadrului didactic, însă reacția acestuia ar fi fost una disproporționată, iar conflictul ar fi escaladat, ajungând la agresiune fizică. În incident ar fi fost implicați și alți elevi martori, ceea ce a amplificat tensiunea momentului.

După cele întâmplate, adolescentul s-ar fi întors în școală și și-ar fi sunat mama. Mara Bănică a ajuns rapid la fața locului, preluându-și copilul și mergând ulterior cu acesta la Institutul Național de Medicină Legală pentru evaluare. Ulterior, autoritățile au emis un ordin de protecție în favoarea minorului.

„În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la un incident petrecut în proximitatea unei unități de învățământ din Sectorul 2, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:_ La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic . În acest context a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile, conform cadrului legal în vigoare. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. Precizăm faptul că Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța minorilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au anunțat autoritățile.

Jurnalista a descris situația ca fiind una extrem de dificilă: „Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală nu e cel mai plăcut lucru.” Ea a subliniat că nu s-ar fi așteptat niciodată la un astfel de comportament din partea unui cadru didactic.

De asemenea, aceasta a afirmat: „N-am putut să-mi imaginez vreodată că un profesor de la un colegiu atât de prestigios… poate să bată un copil cu picioarele”.

Autoritățile au dispus restricții de apropiere față de elev, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili exact circumstanțele incidentului. Profesorul vizat beneficiază de prezumția de nevinovăție până la finalizarea cercetărilor.

În paralel, Mara Bănică a anunțat că ia în calcul transferul fiului său la o altă școală, posibil privată, pentru a evita orice contact ulterior cu persoana acuzată. Totodată, jurnalista a menționat că a primit mesaje de la alți părinți și foști elevi care ar fi semnalat experiențe similare, informații ce urmează să fie verificate.

Ea a transmis și un mesaj critic către sistemul educațional: „Dragă sistem, trezește-te și tu!”, cerând reacții mai ferme din partea instituțiilor responsabile. Cazul rămâne în atenția autorităților, iar ancheta continuă pentru clarificarea tuturor detaliilor.