Bătaie pe terasa unui restaurant din Cluj. Arma unui polițist s-a descăract accidental

Polițiștii clujeni au anunțat că au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a opri un conflict violent izbucnit într-un local din municipiul Câmpia Turzii, eveniment în urma căruia o persoană a fost rănită prin împușcare accidentală.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, intervenția a fost declanșată după un apel la 112 în jurul orei 01:00, prin care a fost semnalată o bătaie pe terasa unui restaurant din oraș. Martorii au anunțat că mai multe persoane s-au agresat reciproc, iar una dintre ele ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător.

La sosirea echipajelor, polițiștii au găsit un tânăr de 21 de ani care prezenta o plagă la nivelul coapsei. Ceilalți participanți la conflict părăsiseră deja zona, ceea ce a determinat demararea unor căutări în perimetrul apropiat.

Forțele de ordine au reușit în scurt timp să identifice cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 41 de ani, pe o stradă din apropiere. Aceștia au fost opriți și imobilizați pentru verificări. În timpul operațiunii, în momentul reținerii unui bărbat de 40 de ani, arma unui polițist s-a descărcat accidental, fiind tras un foc care l-a rănit pe acesta în zona lombară.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a transmis că împrejurările exacte ale producerii incidentului sunt analizate în cadrul unei anchete interne și penale, pentru a stabili modul în care s-a produs descărcarea armei.

În urma altercației inițiale, trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital. Aceștia au primit tratament de specialitate, fără a rămâne internați.

Toate persoanele implicate au fost conduse ulterior la sediul poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor. În cauză a fost deschis un dosar penal, fiind investigate posibile infracțiuni de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, distrugere și vătămare corporală din culpă.