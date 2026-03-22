Bătaie pe terasa unui restaurant din Cluj. Arma unui polițist s-a descăract accidental
- Emma Cristescu
- 22 martie 2026, 18:46
Polițiștii clujeni au anunțat că au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a opri un conflict violent izbucnit într-un local din municipiul Câmpia Turzii, eveniment în urma căruia o persoană a fost rănită prin împușcare accidentală.
Conflict violent în Câmpia Turzii
Potrivit informațiilor transmise de autorități, intervenția a fost declanșată după un apel la 112 în jurul orei 01:00, prin care a fost semnalată o bătaie pe terasa unui restaurant din oraș. Martorii au anunțat că mai multe persoane s-au agresat reciproc, iar una dintre ele ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător.
La sosirea echipajelor, polițiștii au găsit un tânăr de 21 de ani care prezenta o plagă la nivelul coapsei. Ceilalți participanți la conflict părăsiseră deja zona, ceea ce a determinat demararea unor căutări în perimetrul apropiat.
Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Forțele de ordine au reușit în scurt timp să identifice cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 41 de ani, pe o stradă din apropiere. Aceștia au fost opriți și imobilizați pentru verificări. În timpul operațiunii, în momentul reținerii unui bărbat de 40 de ani, arma unui polițist s-a descărcat accidental, fiind tras un foc care l-a rănit pe acesta în zona lombară.
Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a transmis că împrejurările exacte ale producerii incidentului sunt analizate în cadrul unei anchete interne și penale, pentru a stabili modul în care s-a produs descărcarea armei.
În urma altercației inițiale, trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital. Aceștia au primit tratament de specialitate, fără a rămâne internați.
Făptașii, prinși și duși la sediul poliției
Toate persoanele implicate au fost conduse ulterior la sediul poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor. În cauză a fost deschis un dosar penal, fiind investigate posibile infracțiuni de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, distrugere și vătămare corporală din culpă.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.