Cât de mare este pericolul pentru ca România să devină o țintă pentru rachetele iraniene

Radar Deveselu. Sursa foto: Arhiva EVZ
România, o posibilă țintă pentru rachetele din Iran. Un subiect ce a fost dezbătut, marți, la podcastul realizat de Dan Andronic și la care au fost invitați Mirel Curea și generalul Alexandru Grumaz.

Dan Andronic a explicat că șansele ca rachete să lovească țara noastră sunt destul de mici. „Am spus că există rachete, într-adevăr, care pot să atingă România. Dar că probabilitatea ca lucrul ăsta să se întâmple este destul de mică. Deci există, au capacitatea, posibilitatea de a lovi Kogâlniceanu și chiar și Câmpia Turzii. baza de la Câmpia Turzii. Pentru că loviturile aeriene continuă, tocmai au anunțat israelieni, armata israeliană a anunțat că a lichidat trei comandanți ai milițiilor paramilitare, ale gărzilor revoluționare.

Trei comandanți de top, deci șeful adjunctul și adjunctul adjunctului. Iar un raport al șefului informațiilor militare, de tot al armatei israeliene, de azi dimineață, spunea că iranienii la ora actuală stau ascunși. Pentru că pierzând supremație aeriană sunt expuși la lovituri.”

Generalul Grumaz este de părere că orice variantă ce poate reprezenta un pericol pentru România trebuie să fie analizată foarte bine. Și a explicat care sunt rachetele pe care s-ar baza iranienii în eventualitatea unui atac.

Șeriful din Las Vegas, târât în justiție pentru că refuză să elibereze un recidivist cu 35 de arestări. Cazul ajunge la Curtea Supremă
Ce își dorește Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc. Primele declarații despre idila cu Dan Alexa
Ce rază de acțiune au rachetele

„Că avem o variantă de 3%, că avem o variantă de 50%, că avem o variantă de 100%. Trebuie să le iei pe toate în calcul. Deci dacă discutăm de rachetele balistice Shabak 3 și variantele îmbunătățite Gandar EMAD, astea pot să ajungă în România. Au o rază de acțiune pentru o distanță de 2.000 - 3.000 de kilometrui”, a explicat generalul.

„Astea sunt rachete balistice. Pentru astea suntem acoperiți de scutul de la Deveselu. Este foarte clar, aici n-avem discuții”, a mai spus Alexandru Grumaz.

Cum cumpără iranienii informații din Hong Kong

Generalul a explicat traseul sepctaculos al datelor ce ajung la iranineni, într-un perioadă în care internetul e căzut în această țară. „Ei primesc date din două locuri. Unele, oficial de la ruși, din sistemul GLONASS. Și unul din sistemul B2 al chinezilor. Au primit inclusiv informații, ca să vedeți cum este războiul.

E o firmă în Hong Kong. care a dat informații cu toate bazele și navele. Deci a trimis fotografii cu coordonatele lor. De unde le-au luat ăștia? Că n-au sateliți. Firma nu are sateliți. Le-au cumpărat de la europeni și de la americani. Deci au folosit datele de la sateliții americani și europeni și le-au livrat iranienilor pozele cu toate navele și mișcările americanilor în zona Golf. Asta este o problemă.”

18:41 - Șeriful din Las Vegas, târât în justiție pentru că refuză să elibereze un recidivist cu 35 de arestări. Cazul ajunge ...
18:35 - Amendamentul privind sprijinul pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei, votat de AUR 
18:28 - Cât de mare este pericolul pentru ca România să devină o țintă pentru rachetele iraniene
18:18 - Ce își dorește Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc. Primele declarații despre idila cu Dan Alexa
18:12 - Funcția SOS a telefonului a salvat o fată de 17 ani, sechestrată de un bărbat în comuna Grivița
18:05 - Dan Petrescu a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Tehnicianul a fost operat de urgență

Rolul pe care l-ar interpreta Călin Georgescu, dacă ar ajunge președinte. Cele două variante
De ce Iranul nu poate ataca România 1
