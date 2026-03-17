Iranul lovește economiile statelor din Golf, SUA presează constituirea unei coaliții internaționale. Live text

Statele arabe din Golf cer SUA să nu oprească atacurile şi să nu lase Republica Islamică Iran să mai fie capabilă să ameninţe Strâmtoarea Ormuz - linia vitală a petrolului şi economiile care depind de aceasta, au declarat trei surse din Golf pentru Reuters.

Iranul a lansat peste 1.900 de rachete şi drone asupra Emiratelor Arabe Unite, potrivit BBC. Iranul a vizat mai ales infrastructura de transport şi petrolieră a Emiratelor Arabe Unite.

Operaţiunile de trafic aerian au revenit la normal în Emirate după o închidere temporară care a avut loc marţi dimineaţă, relatează presa de stat, citată de Reuters.

De asemenea, autorităţile din Abu Dhabi au suspendat operaţiunile la imensul zăcământ de gaze Shah, situat la aproximativ 180 de kilometri (112 mile) sud-vest de oraşul Abu Dhabi. Zăcământul Shah este unul dintre cele mai mari din lume, cu o capacitate de producţie de 1,28 miliarde de picioare cubice standard de gaz pe zi, potrivit operatorului său, compania de stat Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru CNBC că SUA permite unor petroliere din Iran să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz.

„Navele iraniene au ieșit deja, iar noi am permis acest lucru pentru a aproviziona restul lumii. Am văzut nave indiene ieșind acum... credem că unele nave chinezești au ieșit”, a mai spus secretarul Trezoreriei

Aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin strâmtoare.

Rachete și cel puțin cinci drone au fost lansate asupra ambasadei SUA din Bagdad marți dimineață din zonele din jurul orașului, spun surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene, descriind atacul ca fiind cel mai intens de la începutul războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Un martor citat de Reuters a văzut cel puțin trei drone îndreptându-se spre ambasadă. Sistemul de apărare aeriană C-RAM a doborât două dintre ele, în timp ce o a treia a lovit în interiorul complexului ambasadei, din care se putea vedea ridicându-se foc și fum, spune martorul.

În același timp, un atac cu rachete asupra unei case din Bagdad a ucis două persoane, rapoartele inițiale sugerând că acestea sunt „consilieri iranieni” ai unor grupări susținute de Teheran, a declarat pentru AFP un oficial din domeniul securității.

Alte două surse din cadrul facțiunilor susținute de Iran confirmă că un atac a lovit o casă în care locuiau consilieri iranieni în cartierul al-Jadiriyah, ucigând cel puțin două persoane.