Mara Bănică, ținta unui obsedat. O terorizează de ani de zile

Jurnalista Mara Bănică trăiește de ani de zile cu umbra fricii, după ce un bărbat a dezvoltat o obsesie pentru ea și a transformat viața ei într-un coșmar. Episodul, care ar putea servi cu ușurință drept scenariu pentru o telenovelă, a început în urmă cu peste șapte ani și continuă să se judece în instanță.

În 2019, autoritățile au intervenit, iar bărbatul a fost arestat pentru șase luni. Ulterior, acesta a fost eliberat, însă problema nu s-a încheiat. Mara Bănică a continuat să depună plângeri și să lupte pentru dreptate, în condițiile în care hărțuitorul său, deși periculos și condamnat, a primit o pedeapsă sub supraveghere.

Totul a început ca o simplă admirație exagerată, dar s-a transformat rapid într-o avalanșă de teroare. Bărbatul îi trimitea zilnic mii de mesaje, uneori amestecând declarații de dragoste cu amenințări directe.

Hărțuitorul și-a creat peste 7.000 de conturi false, prin intermediul cărora o bombarda cu mesaje, comentarii jignitoare, amenințări și blesteme. Pe lângă aceste metode online, jurnalista a fost intimidată și în viața reală: bilete cu declarații de dragoste au fost lăsate în geamul mașinii sale, iar la un moment dat, agresorul a mers chiar la studioul unde Mara filma și a aruncat petarde.

Cazul a luat amploare după ce bărbatul a încercat să demonstreze că este demn de afecțiunea Mariei prin gesturi bizare, cum ar fi trimiterea unei facturi de la cablu TV, care i-a permis autorităților să îi stabilească adresa. În 2019, poliția a intervenit, iar acesta a petrecut șase luni în arest, fiind acuzat de șantaj, hărțuire și amenințare.

În prezent, potrivit portal.just.ro, executarea pedepsei inculpatului a fost suspendată, iar instanța a stabilit un termen de supraveghere de trei ani. În această perioadă, bărbatul trebuie să presteze 90 de zile lucrătoare în folosul comunității și să plătească jurnalistei suma de 5.000 de euro daune morale, plus 2.500 de lei cheltuieli de judecată.

Deși au trecut ani de la primele atacuri, Mara Bănică continuă să se confrunte cu efectele traumelor trăite. Experiențele prin care a trecut — mesaje obsesive, conturi false, amenințări directe și acte de intimidare — au lăsat urme adânci, iar lupta pentru dreptate nu s-a încheiat.

„Nu s-a terminat nici după șapte ani. Este un proces continuu, pentru că trebuie să îmi fac dreptate și să trag la răspundere un om care mi-a transformat viața într-un coșmar”, a declarat jurnalista pentru Cancan.