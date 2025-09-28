Controverse în cazul Ioanei Popescu. Prietenii pun la îndoială moartea jurnalistei

Cazul Ioanei Popescu continuă să stârnească controverse și confuzie în mediul public, după ce iubitul acesteia, Mihai, a anunțat moartea jurnalistei. Prietenii apropiați și fostul soț al Ioanei ridică însă semne serioase de întrebare privind veridicitatea informațiilor.

Una dintre cele mai vocale persoane este Carmela Popa, prietenă apropiată a jurnalistei, care l-a catalogat pe Mihai drept „șarlatan” și a pus la îndoială realitatea decesului.

„Iubitul nu e iubit și Ioana nu este moartă! Păcat că ne-a creat niște trăiri urâte nouă! Acest individ este un șarlatan!(...) Mi se cam pare că aici ea este o victimă! O nebunie totală, sincer!”, a scris Carmela pe rețelele sociale.

Mai mulți apropiați ai Ioanei Popescu au remarcat discrepanțe în declarațiile referitoare la starea jurnalistei. O prietenă a spus că nimeni din anturaj nu a fost anunțat oficial de spital încă din 21 septembrie, data presupusului deces, și a contestat rapiditatea cu care o boală precum hepatita C ar fi dus la moarte.

„Nu se moare de hepatită C în doar câteva zile, nu te pregătești de cununie dacă te simți rău. O cunoșteam foarte bine pe Ioana, dar ceva îmi dă cu virgulă”.

Un alt apropiat a declarat că nu există dovezi oficiale: „Informația despre deces a venit de la un presupus iubit, despre care nimeni nu auzise, și care la rândul lui a primit un telefon de la un așa-zis polițist. În registrul de decese de la Spitalul Sf. Spiridon nu am găsit-o!”.

Ion Lőrinczi, fostul soț al Ioanei, a publicat un mesaj șocant pe Facebook, contrazicând declarațiile lui Mihai: „Update: 27.09.2025, ora 11.00 – Ioana Popescu nu este și nici nu a fost la Spitalul Sfântul Ioan, contrar informațiilor din presă. Unde este Ioana Popescu?”.

Până în acest moment, singura sursă care susține moartea jurnalistei rămâne Mihai, cu care Ioana ar fi avut o relație de doar o lună. Nici spitalul, nici autoritățile nu au confirmat oficial decesul, iar familia și prietenii așteaptă clarificări.

Conform jurnalistei Mara Bănică, trupul Ioanei Popescu va fi ridicat și înmormântat de Asistența Socială, după ce niciun membru al familiei până la gradul patru nu s-a prezentat pentru a prelua corpul.

„Am aflat o serie de informații despre moartea Ioanei Popescu. Am primit tot felul de telefoane de la mulți cunoscuți, artiști care au interacționat cu ea de-a lungul timpului. Din păcate, nu s-a prezentat nicio rudă de până la gradul patru care să aibă dreptul să o ridice. Așadar, se pare că statul o va înmormânta. Voi încerca să-i asigur cel puțin o colivă creștinească și o slujbă”, a explicat Mara Bănică pe Facebook.

Ea a mai precizat că Mihai ar fi cerut bani pe platforma Revolut pentru înmormântare, fără a face vreun demers oficial pentru a prelua trupul. „Vă îndemn să nu dați bani, pentru că, până în acest moment, statul este cel care o va înmormânta”, a adăugat jurnalista.

Ioana Popescu, poreclită „devoratoarea de fotbaliști” datorită relațiilor cu personalități din fotbal, precum Adrian Mutu, ar fi murit la 45 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Cauza decesului nu a fost confirmată oficial, însă surse medicale indică o formă avansată de ciroză hepatică, agravată de multiple afecțiuni cronice.