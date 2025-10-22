Sport

Ladislau Boloni, despre Ianis Hagi: Are ceva lipsuri și trebuie să ridice ștacheta

Ladislau Boloni, despre Ianis Hagi: Are ceva lipsuri și trebuie să ridice ștachetaIanis Hagi. Sursa foto: Instagram/Ianis Hagi
Ladislau Boloni, în vârstă de 72 de ani și fost selecționer al României, l-a criticat pe Ianis Hagi, afirmând că sportivul trebuie să fie mai exigent și să fie preocupat de progres. „Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva”, a spus acesta, pentru sport.ro.

Ladislau Boloni: Ianis Hagi trebuie să fie din ce în ce mai atent

Fostul mare mijlocaș al Stelei consideră că, la vârsta actuală, Ianis Hagi ar trebui să-și îmbunătățească jocul și să urmărească o evoluție constantă.

„Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 27 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat... Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri”, a mai spus acesta.

Ladislau Boloni, EURO 2024

Ladislau Boloni. Sursa Foto: Facebook

„Începe să fie deja prea mult”

El a afirmat că aceste lipsuri ar trebui ascunse și compensate prin valorificarea calităților existente, subliniind că acest lucru se poate realiza prin „efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient”.

„Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea. Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul”, a mai spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

El a adăugat: „Nu știm ce a fost în Belgia, nu știm ce s-a întâmplat în Spania, nu știm ce s-a întâmplat în Scoția... Dar începe să fie deja prea mult”.

Ce notă a primit Ianis Hagi în meciul Alanyaspor - Goztepe

Transferat în această vară la Alanyaspor, ca jucător liber de contract, Ianis Hagi a contribuit semnificativ la victoria recentă a echipei sale, scor 1-0, în meciul cu Goztepe.

Potrivit platformei de specialitate Sofascore, fiul lui Gică Hagi a primit nota 7,2 pentru evoluția sa, una dintre cele mai ridicate din echipa Alanyaspor.

