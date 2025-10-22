Sport

Oficial al Federaţiei Române de Arte Marţiale, printre persoanele afectate de explozia din Rahova

Oficial al Federaţiei Române de Arte Marţiale, printre persoanele afectate de explozia din Rahova
Petre Bulmaga, secretarul general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre persoanele grav afectate de recenta explozie din Rahova, în urma căreia şi-a pierdut apartamentul şi toate bunurile personale, potrivit unui anunţ de pe Facebook al Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Oficial al Federaţiei Române de Arte Marţiale, sprijinit de ANS după explozia din Sectorul 5

În urma deflagraţiei, acesta şi-a pierdut locuinţa şi toate bunurile personale, potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Reprezentanţii ANS au anunţat că i-au oferit oficialului sprijin imediat, asigurându-i cazare temporară în incinta Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”. Instituţia a transmis, totodată, un mesaj de solidaritate faţă de întreaga comunitate afectată de tragedie, în care trei persoane şi-au pierdut viaţa, mai multe persoane au fost rănite, iar sute de oameni au rămas fără adăpost.

ANS i-a oferit lui Petre Bulmaga cazare în Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Constantin Matei, l-a contactat personal pe Petre Bulmaga, secretarul general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, pentru a-i oferi sprijin imediat şi cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, după ce oficialul şi-a pierdut locuinţa în urma exploziei din Sectorul 5.

Într-un mesaj oficial, ANS a menționat că va rămâne alături de comunitatea sportivă în momentele dificile, punând accent pe solidaritate, empatie şi spirit de echipă. Agenţia a transmis, de asemenea, condoleanţe familiilor îndurerate şi urări de însănătoşire persoanelor rănite în tragedie.

Petre Bulmaga, apel la sprijin pentru persoanele afectate de explozia dim Rahova

Petre Bulmaga, secretarul general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, a făcut un apel public către cei care îl pot ajuta după ce explozia de gaze de la blocul său din Sectorul 5 i-a distrus apartamentul și bunurile personale. În mesajul său, oficialul a transmis că, deși se află în siguranță, încearcă să-și refacă viața pas cu pas și cere sprijin sub orice formă, fie financiar, fie prin distribuirea mesajului.

ANS a reiterat solidaritatea față de Bulmaga și a postat mesajul său pe Facebook, subliniind că susţinerea comunităţii sportive este esenţială în aceste momente dificile. Persoanele care doresc să ajute pot face donaţii în contul bancar indicat de oficial: IBAN RO38INGB0000999900025350, titular Petrica Bulmaga, Banca INGB Centrala.

