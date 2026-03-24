A plecat de la Rapid, deși abia a început play-off-ul. Fanii îl considerau „dușmanul numărul 1” al clubului

Daniel Carciug, sponsorship manager și organizator de evenimente la Rapid din 2020, a anunțat oficial plecarea sa din cadrul clubului giuleștean. În ultimii doi ani, acesta s-a aflat în conflict cu fanii, dar și cu Cristian Săpunaru, unul dintre idolii tribunelor.

Daniel Carciug a spus că demisia a fost determinată de diferențe de viziune și de nealinierea direcției strategice și comerciale a clubului cu propriile principii profesionale. „Am considerat că rolul meu ca lider este să nu fac compromisuri atunci când standardele de lucru și direcția strategică nu mai sunt aliniate”, a declarat fostul oficial.

Carciug a mai spus că va continua să fie parte în proiecte legate de sport, marketing și organizarea de evenimente.

„În continuare, voi fi implicat în proiecte care caută rezultate, performanță și excelență în relația dintre cluburi, fani și parteneri”, a declarat fostul oficial al Rapidului, care a ales să plece în plin play-off, unde alb-vișiniii sunt pe locul 3 după două partide.

Daniel Carciug nu a avut deloc o relație bună cu fanii Rapidului, în special după unele declarații pe care le-a făcut în 2024. Atunci, ultrașii s-au simțit lezați de poziția fostului oficial, căruia i-au cerut demisia.

„Să fim atenți la segmentul sub 30, care va forța cluburile să-și ajusteze strategiile de atragere și conversie a suporterilor. Mai mult decât atât, în a doua etapă, nu va fi vorba doar despre a-i atrage, ci și despre modul în care vor consuma conținutul, și mai ales cum va fi monetizat. Lumea nu își va schimba tehnologia (pentru că aceasta va rămâne alături de noi mult timp), ci comportamentul. Dacă mașina reprezenta cândva un simbol al libertății, astăzi ea nu mai este decât un accesoriu pe care și-l permite aproape toată lumea, dar care nu mai e la modă. La fel, prezența pe stadion nu mai pare a fi expresia libertății, ci devine obiceiul reflexiv al unor oameni mai în vârstă, în timp ce moda este să trăiești prin conținut scurt, autentic, real și nedistorsionat”, a spus, la momentul respectiv, Carciug.

În plus, numele lui Daniel Carciug este legat și de îndepărtarea lui Cristian Săpunaru de la Rapid. În primăvara anului trecut, fostul căpitan al alb-vișiniilor ar fi adus alcool în vestiar, iar Carciug l-ar fi pârât șefilor din club.

În urma scandalului, Săpunaru a plecat de la Rapid, însă a negat acuzațiile. Mai mult, l-a acționat în instanță pe Daniel Carciug.