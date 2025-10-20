Trecerea la ora de iarnă reaprinde discuția despre sfârșitul schimbării ceasurilor în UE

România trece, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, la ora de iarnă. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00. În contextul discuțiilor recente de la nivel european, eliminarea acestei treceri bi-anuale revine în actualitate, fiind adusă de premierul Spaniei, Pedro Sánchez. „După cum știți, ceasurile se vor schimba din nou săptămâna aceasta și, sincer, nu mai văd rostul acestei practici”, a declarat el într-un videoclip postat pe platforma X.

Spania inițiază demersuri pentru a reactiva propunerea blocată a Uniunii Europene privind eliminarea schimbării sezoniere a orei și solicită Bruxelles-ului să pună capăt orei de vară, potrivit premierului Pedro Sánchez.

Sánchez a amintit că majoritatea spaniolilor și europenilor se opun schimbării orei, iar dovezile științifice arată că aceasta nu ajută semnificativ la economisirea energiei și poate afecta sănătatea și viața oamenilor.

Miniștrii transporturilor, telecomunicațiilor și energiei din statele membre UE discută tradițional politica de fus orar, având în vedere impactul asupra pieței unice, consumului de energie și siguranței transporturilor, potrivit politico.eu.

Problema nu era inclusă inițial pe ordinea de zi a summitului ministerial de la Luxemburg, însă secretarul de stat spaniol pentru energie, Joan Groizard, a solicitat redeschiderea discuțiilor, subliniind schimbările majore din sistemul energetic și necesitatea unei soluții eficiente.

Reprezentanți ai statelor nordice, precum Finlanda și Polonia, și-au exprimat îngrijorarea privind efectele negative fizice și psihice ale schimbării orei, care afectează aproximativ 20% din populația Europei. Într-o consultare publică din 2018, 84% dintre cei 6,4 milioane de europeni participanți au cerut încetarea modificărilor de oră.

Propunerea de eliminare a schimbării sezoniere a orei fusese anunțată de fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în 2018, cu termen-limită inițial în 2019. Obiectivul era ca modificările să înceteze complet până în octombrie 2019.

Însă mai mulți lideri naționali, inclusiv premierul portughez António Costa și Grecia, s-au opus, invocând recomandările experților care avertizau asupra efectelor negative și costurilor implementării. Astfel, ora de vară a supraviețuit termenului-limită fixat de Juncker și apelului Parlamentului European de a încheia schimbările până în 2021.

Pentru ca propunerea Spaniei să fie adoptată, este nevoie de sprijinul a cel puțin 15 dintre cele 27 de state membre sau al unui grup de state care reprezintă 65% din populația UE, iar mai puțin de patru capitale să se opună categoric.

Schimbarea sezonieră a orei a fost introdusă pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial pentru a economisi cărbune, dar a fost abandonată după conflict. A fost reintrodusă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și din nou în anii 1970, ca răspuns la criza petrolului.

În 1980, Comunitățile Europene au emis prima directivă privind reglementarea orei, iar regulile actuale, în vigoare din 2001, prevăd că statele membre dau ceasurile înainte cu o oră în ultima duminică din martie și le dau înapoi în ultima duminică din octombrie, sincronizat în întreaga UE.