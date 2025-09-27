Trecerea la ora de iarnă. O glumă care a schimbat timpul

România trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ora 4.00 va deveni ora 3. 00. Dormim o oră în plus, dar lumina zilei se va stinge mai devreme, pe la ora 17:00. În martie 2019, Parlamentul European a votat pentru renunțarea la schimbarea orei începând cu 2021, dar decizia așteaptă confirmarea parlamentelor naționale. Însă cine a venit cu ideea acestei schimbări și de ce.

În 1784, Benjamin Franklin, aflat în Franța, a propus în glumă ca parizienii să fie treziți mai devreme cu salve de tun și clopote de biserică. Ideea sa, publicată într-o scrisoare satirică, sugera că oamenii ar economisi lumânări dacă s-ar trezi odată cu soarele. Deși nu a fost luată în serios, gluma lui Franklin a plantat o sămânță.

Abia în 1895, entomologul neozeelandez George Vernon Hudson a adus o propunere formală. El a cerut guvernului său să dea ceasurile înainte cu două ore în fiecare vară, pentru a profita de lumina zilei. Motivația sa era personală: mai mult timp pentru a colecta insecte după muncă. Propunerea a fost însă respinsă., potrivit astro-urseanu.ro.

Ideea a prins contur datorită constructorului britanic William Willett, stră-străbunicul lui Chris Martin, solistul trupei Coldplay. În 1907, Willett, pasionat de golf, era frustrat că apusul îi întrerupea jocurile de seară. Observând că jaluzelele londonezilor rămâneau trase după răsărit, el a propus ajustarea orei pentru a folosi mai eficient lumina zilei.

Planul său inițial era complex: ceasurile să fie date înainte cu 20 de minute în patru duminici consecutive din aprilie și înapoi în septembrie. Ideea a evoluat, iar în 1916, în timpul Primului Război Mondial, Germania a adoptat ora de vară pentru a economisi energie. Willett nu a apucat să vadă schimbarea, murind în 1915. Marea Britanie și alte țări europene au urmat exemplul Germaniei la scurt timp.

România a introdus ora de vară în 1932, între 22 mai și 2 octombrie. Practica a fost inspirată de Germania, care a aplicat-o prima dată în 1916, între 30 aprilie și 1 octombrie, urmată de Marea Britanie, între 21 mai și 16 octombrie. Alte țări, precum Belgia, Franța, Italia sau Statele Unite (între 1918 și 1919), au adoptat și ele schimbarea orei.

Începând cu 1980, Uniunea Europeană a armonizat treptat regulile privind schimbarea orei, pentru a uniformiza practicile naționale. Totuși, în 2018, relevanța economică a acestei practici a fost pusă sub semnul întrebării. Studiile au arătat economii de energie minime și plângeri legate de impactul asupra sănătății.