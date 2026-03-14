Când se schimbă cauciucurile de iarnă cu cele de vară și cât costă montajul în 2026

Primăvara presupune, pentru fiecare șofer, adaptarea mașinii la temperaturi mai ridicate. Schimbarea anvelopelor de iarnă cu cele de vară nu are o dată legală fixă, însă specialiștii recomandă ca această operațiune să fie efectuată atunci când temperaturile medii diurne depășesc constant 7 - 8 grade Celsius, prag care semnalează sfârșitul sezonului rece.

În mod obișnuit, acest interval corespunde finalului lunii martie sau începutului lunii aprilie.

Anvelopele de vară devin rigide sub 7 grade Celsius, ceea ce reduce aderența și crește distanța de frânare. În același timp, anvelopele de iarnă, concepute pentru temperaturi scăzute și suprafețe alunecoase, încep să se uzeze rapid peste această valoare, crescând consumul de combustibil și riscul de accidente pe asfalt uscat și cald. Stabilizarea vremii, precum și trecerea la ora de vară, oferă un reper natural pentru planificarea schimbului.

Persoanele care locuiesc în zone montane sau circulă frecvent dimineața devreme și seara târziu sunt sfătuite să amâne schimbul până când riscul de îngheț dispare complet, pentru a evita accidentele cauzate de polei sau gheață.

Legislația nu impune utilizarea anvelopelor de iarnă pe tot parcursul sezonului rece. Acestea cestea devin obligatorii doar dacă drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Totuși, schimbarea la temperaturi mai ridicate este recomandată pentru menținerea performanței și durabilității anvelopelor.

Costul pentru a schimba o anvelopă (un set de 4) variază în medie între 180 și 360 lei, în funcție de dimensiunea jantei și tipul autovehiculului (turism sau SUV).

Pentru jante mici, între 12 și 14 inch, costul mediu este de aproximativ 180 de lei. Montajul jantelor medii, de 15 - 16 inch, ajunge la 200 - 220 de lei, iar pentru jante mari, de 17 - 18 inch, prețul poate fi între 250 și 290 de lei. Pentru SUV-uri sau jante foarte mari, de 19 inch și peste, montajul poate costa între 350 și 360 de lei.

Pachetul complet de montaj include demontarea și montarea pe jantă, echilibrarea și aplicarea plumbilor. De asemenea, multe service-uri oferă servicii opționale de depozitare a anvelopelor, cu tarife cuprinse între 100 și 150 de lei pe sezon.

Întârzierea schimbului de anvelope poate duce la uzura prematură a celor de iarnă și creșterea distanței de frânare pe asfalt cald.

Pentru siguranța rutieră și economisirea costurilor pe termen lung, specialiștii recomandă efectuarea schimbului imediat ce temperaturile medii zilnice depășesc constant 7 - 8 grade Celsius.