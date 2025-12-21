Întreținerea mașinii iarna, dincolo de schimbarea anvelopelor. La ce detalii trebuie să fie atenți șoferii

Iarna este o perioadă importantă pentru întreținerea mașinii. Pe lângă schimbarea anvelopelor, sezonul rece presupune și alte lucrări de întreținere necesare. Pe măsură ce temperaturile scad și condițiile de trafic devin mai dificile, menținerea mașinii într-o stare bună poate fi o provocare, potrivit fordroadhill.ro.

Este important ca rezervorul să nu rămână niciodată gol, deoarece lipsa combustibilului poate afecta motorul. La temperaturi scăzute, mai ales când se înregistrează valori sub zero grade Celsius, condensul poate duce la înghețarea conductelor de combustibil și poate împiedica alimentarea motorului. Chiar dacă majoritatea vehiculelor moderne sunt echipate cu sisteme de injecție sigilate, este recomandat ca rezervorul să fie menținut cel puțin pe jumătate plin, ca măsură de siguranță.

Pentru mașinile electrice, care nu folosesc combustibil, este important ca bateria să fie menținută încărcată cât mai mult timp. Temperaturile scăzute pot reduce semnificativ performanța unui vehicul electric, dacă bateria este afectată.

Temperaturile scăzute afectează inevitabil funcționarea mașinii, deoarece frigul îngroașă uleiul de motor și poate încetini pornirea și funcționarea acestuia. În sezonul rece, este recomandată utilizarea unui ulei de motor adaptat temperaturilor scăzute.

Pentru mașinile moderne, formulele frecvent recomandate sunt 5W-20, 5W-30 și 10W-30, care asigură un flux bun al uleiului la temperaturi reduse și pot fi folosite, de regulă, pe tot parcursul anului.

Scăderea temperaturii determină, de regulă, reducerea presiunii din anvelope. Această situație poate provoca probleme precum diminuarea tracțiunii și uzura accelerată a anvelopelor.

Pentru a evita aceste probleme, este recomandată verificarea presiunii din anvelope, indiferent dacă mașina este electrică sau cu motor termic. Valorile corecte pot fi consultate în manualul de utilizare sau pe flancul anvelopei. Presiunea trebuie verificată periodic atunci când anvelopele sunt reci, deoarece aceasta crește pe măsură ce roțile se încălzesc.

Antigelul are rolul de a preveni înghețarea apei din radiatorul mașinii. Dacă lichidul îngheață, pot apărea avarii la motor sau fisuri la radiator. Este important ca amestecul de antigel și apă să fie menținut într-o proporție de 50/50 și să fie utilizat un antigel de calitate.

Precipitațiile intense sunt frecvente în sezonul rece, astfel, în aceste condiții, este important să verifici dacă ștergătoarele de parbriz funcționează corect. De asemenea, asigură-te că duzele sunt orientate corect spre parbriz și că nu sunt blocate. Totodată, verifică dacă rezervorul cu lichid de parbriz este plin și funcționează normal.

Un pas important în pregătirea mașinii pentru sezonul rece este înlocuirea lamelor ștergătoarelor atunci când se uzează sau nu mai asigură o funcționare eficientă.