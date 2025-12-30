International

Sute de arestări și raiduri în Turcia: operațiune majoră împotriva rețelei SI

Sute de arestări și raiduri în Turcia: operațiune majoră împotriva rețelei SI
Autoritățile din Turcia au desfășurat o amplă operațiune împotriva organizației jihadiste Statul Islamic (SI), care a vizat 21 de provincii și a dus la arestarea a 357 de persoane suspectate de implicare în activități teroriste. Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat marți că operațiunea a fost realizată simultan, în efortul de a preveni atacuri și de a proteja securitatea națională.

Sute de arestări și raiduri în Turcia

„În această dimineață, forțele noastre de poliție au efectuat acțiuni coordonate în 21 de provincii, reușind să rețină 357 de suspecți cu legături cu Statul Islamic. Nu vom permite niciodată ca terorismul să pună în pericol țara noastră”, a transmis Yerlikaya.

Operațiunea survine după o confruntare sângeroasă din Yalova, nord-vestul Turciei, în care trei polițiști și-au pierdut viața. Schimbul de focuri a avut loc luni, pe fondul unei operațiuni împotriva membrilor SI, care a durat mai multe ore. În timpul incidentului, șase suspecți – toți cetățeni turci – au fost uciși de forțele de ordine.

Planuri de atac în perioada Crăciunului și Revelionului

De asemenea, joi, procurorii din Istanbul au emis mandate de arestare pentru 137 de presupuşi membri ai SI, pe baza unor informații clasificate care indicau planuri de atac în perioada Crăciunului și a Anului Nou. Această măsură a fost luată ca răspuns la riscurile iminente identificate de serviciile de informații turcești.

Mașină poliție

Sursă foto: Pixabay.com

Turcia se confruntă cu provocări

Turcia se confruntă cu provocări continue privind securitatea, având o graniță de aproximativ 900 de kilometri cu Siria, unde Statul Islamic rămâne activ. Autoritățile monitorizează constant posibilele infiltrări ale suspecților și coordonează operațiuni de prevenire la nivel național.

Acțiunea reprezintă unul dintre cele mai ample eforturi recente ale Turciei de a combate rețeaua SI, vizând nu doar arestări, ci și prevenirea atacurilor planificate și limitarea capacității organizației de a se organiza pe teritoriul turc. Operațiunile continuă să fie desfășurate în mai multe regiuni strategice, cu participarea poliției și a unităților specializate, pentru a elimina amenințările teroriste.

