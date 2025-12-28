International

Nouă persoane, reținute pentru finanțarea Hamas. Procurorii italieni au confiscat 7 milioane de euro

Comentează știrea
Nouă persoane, reținute pentru finanțarea Hamas. Procurorii italieni au confiscat 7 milioane de euroSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Procurorii italieni au arestat nouă persoane suspectate că ar fi finanțat gruparea Hamas prin intermediul unor organizații caritabile din Italia. Persoanele arestate, suspectate că ar fi direcționat aproximativ 7 milioane de euro către entități cu legături cu Hamas în ultimii doi ani sub pretextul unor scopuri umanitare, au avut active în valoare de peste 8 milioane de euro confiscate de poliție, potrivit Reuters.

Suspecții s-au folosit de organizații caritabile pentru a finanța Hamas

Procurorii italieni au anunțat sâmbătă arestarea a nouă persoane suspectate că ar fi finanțat Hamas prin intermediul unor asociații caritabile cu sediul în Italia. Operațiunea a fost coordonată de brigăzile antimafia și antiterorism din Italia. Suspecții arestați sunt acuzați de apartenență la Hamas și de finanțarea mișcării palestiniene, inclusă de Uniunea Europeană pe lista organizațiilor teroriste.

Potrivit procurorilor din Genova, persoanele reținute ar fi direcționat aproximativ 7 milioane de euro către entități cu legături cu Hamas în ultimii doi ani, sub pretextul unor scopuri umanitare. Poliția a confiscat active în valoare de peste 8 milioane de euro.

Poliția italiană a anunțat confiscarea a 1,08 milioane de euro în numerar

Poliția italiană a anunțat confiscarea a 1,08 milioane de euro în numerar, găsiți la sediul unei asociații caritabile pro-palestiniene și în locuințele private ale suspecților, precum și a materialelor pro-Hamas.

Brigitte Bardot, întâlnire memorabilă cu Traian Băsescu. Replica actriței a făcut istorie
Brigitte Bardot, întâlnire memorabilă cu Traian Băsescu. Replica actriței a făcut istorie
Reacție la poza postată de Selly, de Crăciun, alături de familie: Banii fără educație își spun agresiv cuvântul
Reacție la poza postată de Selly, de Crăciun, alături de familie: Banii fără educație își spun agresiv cuvântul
politie italia

Sursa foto Dreamstime

Ancheta a început după semnalarea unor tranzacții financiare suspecte și a fost extinsă cu sprijinul autorităților olandeze și ale altor state UE, sub coordonarea agenției judiciare Eurojust. Prim-ministrul Giorgia Meloni a apreciat operațiunea ca fiind deosebit de complexă și importantă.

Israelul și-a exprimat aprecierea pentru eforturile autorităților italiene

Ambasadorul Israelului la Roma, Jonathan Peled, și-a exprimat aprecierea față de autoritățile italiene pentru acțiunile împotriva infiltrării unor elemente islamiste radicale care promovează terorismul.

Sprijinul acordat de prim-ministrul Giorgia Meloni Israelului în războiul din Gaza a generat proteste ample și repetate în mai multe orașe din Italia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:33 - AC Milan - Verona, 3-0. Nkunku și Pulisic aduc primul loc provizoriu
18:23 - Tini Neacșu, după decizia CCR pe pensiile magistraților: Curtea nu mai garantează supremația Constituției în România
18:11 - Vânt puternic, ninsoare și polei. Autoritățile avertizează populația să evite deplasările inutile și parcarea sub copaci
18:00 - Portretul lui Nicușor Dan, creionat de Gigi Becali. Are și un mare reproș
17:48 - Incendiul din București. Norul de fum se deplasează spre est-sud-est, autoritățile monitorizează aerul
17:35 - Nouă persoane, reținute pentru finanțarea Hamas. Procurorii italieni au confiscat 7 milioane de euro

HAI România!

Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

Proiecte speciale