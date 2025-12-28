Nouă persoane, reținute pentru finanțarea Hamas. Procurorii italieni au confiscat 7 milioane de euro

Procurorii italieni au arestat nouă persoane suspectate că ar fi finanțat gruparea Hamas prin intermediul unor organizații caritabile din Italia. Persoanele arestate, suspectate că ar fi direcționat aproximativ 7 milioane de euro către entități cu legături cu Hamas în ultimii doi ani sub pretextul unor scopuri umanitare, au avut active în valoare de peste 8 milioane de euro confiscate de poliție, potrivit Reuters.

Procurorii italieni au anunțat sâmbătă arestarea a nouă persoane suspectate că ar fi finanțat Hamas prin intermediul unor asociații caritabile cu sediul în Italia. Operațiunea a fost coordonată de brigăzile antimafia și antiterorism din Italia. Suspecții arestați sunt acuzați de apartenență la Hamas și de finanțarea mișcării palestiniene, inclusă de Uniunea Europeană pe lista organizațiilor teroriste.

Potrivit procurorilor din Genova, persoanele reținute ar fi direcționat aproximativ 7 milioane de euro către entități cu legături cu Hamas în ultimii doi ani, sub pretextul unor scopuri umanitare. Poliția a confiscat active în valoare de peste 8 milioane de euro.

Poliția italiană a anunțat confiscarea a 1,08 milioane de euro în numerar, găsiți la sediul unei asociații caritabile pro-palestiniene și în locuințele private ale suspecților, precum și a materialelor pro-Hamas.

Ancheta a început după semnalarea unor tranzacții financiare suspecte și a fost extinsă cu sprijinul autorităților olandeze și ale altor state UE, sub coordonarea agenției judiciare Eurojust. Prim-ministrul Giorgia Meloni a apreciat operațiunea ca fiind deosebit de complexă și importantă.

Ambasadorul Israelului la Roma, Jonathan Peled, și-a exprimat aprecierea față de autoritățile italiene pentru acțiunile împotriva infiltrării unor elemente islamiste radicale care promovează terorismul.

Sprijinul acordat de prim-ministrul Giorgia Meloni Israelului în războiul din Gaza a generat proteste ample și repetate în mai multe orașe din Italia.