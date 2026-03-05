Familia Beckham, la un pas de împăcare. Fotografia care i-a dat de gol

David și Victoria Beckham au marcat public ziua de naștere a fiului lor cel mare, Brooklyn Peltz Beckham, printr-o serie de postări pe Instagram care sugerează un gest de reconciliere după luni de tensiuni mediatizate în familie.

Cuplul a ales să folosească Instagram pentru a transmite urările de ziua fiului lor. Victoria Beckham a publicat o fotografie alb-negru, nostalgică, cu Brooklyn din copilărie, însoțită de mesajul simplu și cald: „La mulți ani, Brooklyn, te iubim enorm”.

David Beckham a ales și el să îl felicite pe fiul său într-o postare care îl înfățișează pe Brooklyn alături de părinții săi, în copilărie, folosindu-i porecla afectuoasă: „27 de ani astăzi. La mulți ani, Bust. Te iubim.”

Gesturile recente vin după ce, în ianuarie 2026, Brooklyn Peltz Beckham a povestit despre răceala dintre el și părinții săi. Într-o serie de declarații pe rețelele sociale, el a lăsat de înțeles că nu caută o reconciliere rapidă și i-a acuzat pe David și Victoria de gestionarea autoritară a imaginii publice a familiei. Brooklyn a subliniat, de asemenea, că tensiunile au afectat și relația sa cu soția sa, actrița Nicola Peltz.

Problemele au început să fie vizibile încă din 2022, cu ocazia nunții lui Brooklyn cu Nicola Peltz. Potrivit relatărilor, un moment delicat a fost dansul miresei, care ar fi fost înlocuit neașteptat cu un dans între Brooklyn și mama sa, Victoria.

DJ-ul care a animat evenimentul a descris situația drept stânjenitoare, iar surse apropiate evenimentului susțin că acest incident l-a făcut pe Brooklyn să se simtă inconfortabil, iar pe Nicola să părăsească sala în lacrimi.

Deși David și Victoria Beckham nu au comentat direct acuzațiile fiului lor, postările de ziua lui Brooklyn sunt interpretate de mulți fani și experți media ca un posibil gest de reconciliere și încercare de apropiere în familie.