Divorțul de Ben Affleck a schimbat-o pe Jennifer Lopez: E mai fericită fără bărbați

Actrița și cântăreața Jennifer Lopez pare să traverseze o perioadă de schimbări importante după despărțirea de actorul Ben Affleck. Artista se concentrează acum pe propria stare de bine și nu se grăbește deloc să înceapă o nouă relație, potrivit pagesix.com.

La aproape doi ani de la despărțirea de Ben Affleck, Jennifer Lopez spune că a ajuns într-un punct al vieții în care se simte, în sfârșit, eliberată. Lopez a mărturisit că traversează ceea ce ea numește „era fericită” a vieții sale. Pentru prima dată, spune artista, are sentimentul real al independenței.

„Sunt în era mea fericită. Cred că, pentru prima dată în viața mea, simt că sunt liberă, sunt pe cont propriu. Și mă simt foarte bine așa”, a explicat vedeta într-un teaser, difuzat miercuri la emisiunea „Good Morning America”.

Cântăreața a explicat că nu mai trăise această stare de independență de la începutul vieții de adult. Își amintește că, încă de la puțin peste 20 de ani, a fost aproape mereu implicată într-o relație. „Întotdeauna a existat cineva în viața mea”, a spus ea, adăugând că, în acea perioadă, avea adesea senzația că multe lucruri îi scapă de sub control.

Potrivit acesteia, momentul de cotitură a fost decizia de a face o pauză totală după divorț. Vedeta a ales să își anuleze proiectele și turneele pentru a se concentra pe vindecare. Timp de aproximativ un an, a stat departe de muncă, preferând să rămână acasă și să proceseze ceea ce s-a întâmplat.

„Am anulat turneele și am decis pur și simplu să stau acasă și să analizez de ceea ce s-a întâmplat fără să fug de ele prin muncă, prin o altă persoană, am ales pur și simplu stau”, a mărturisit Lopez.

Despărțirea dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck a reprezentat al patrulea divorț pentru artistă, într-un interval de aproximativ 27 de ani. Actrița a vorbit și despre despre impactul emoțional pe care l-a avut finalul mariajului cu starul cunoscut pentru rolul din filmul „The Accountant”.

Lopez a mărturisit că, în acea perioadă, a avut sentimentul că „întreaga lume i s-a prăbușit”. Totuși, experiența dureroasă s-a transformat, în timp, într-un moment de introspecție profundă, care a ajutat-o să se redescopere.

Artista a mai explicat că prioritatea absolută după despărțire a fost familia. Ea a ales să se concentreze pe viața de acasă și pe copiii săi, considerând că aceasta era responsabilitatea principală în acel moment. În același timp, a ajuns să își pună întrebări serioase despre propriile alegeri și despre direcția vieții sale, conștientizând că nu își dorește să caute vinovați, ci mai degrabă să înțeleagă lecțiile din spatele experienței.

Lopez a făcut referire și despre situația actuală a vieții sale sentimentale. Întrebată dacă există cineva special în viața ei, artista a răspuns fără ezitare că nu se întâlnește cu nimeni în prezent. „Nu. Nu mă văd cu nimeni! Doamne ferește, nu vreau să stric nimic”.

Artista a vorbit cu mândrie despre copiii ei, gemenii Max și Emme, în vârstă de 18 ani, pe care îi are împreună cu fostul soț, Marc Anthony. „Sunt fericită, sunt sănătoasă și profund recunoscătoare”, a spus ea. „Sunt mama a doi absolvenți de facultate anul acesta ”, a mai declarat artista.

Povestea relației dintre Lopez și Affleck a început în 2002, când cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Gigli”. Deși s-au logodit la scurt timp, au anulat logodna în 2004. După aproape două decenii, s-au reunit în 2021 și s-au căsătorit în iulie 2022.

Relația nu a rezistat însă mult timp. În 2024, chiar în ziua în care marcau doi ani de la nunta organizată în august 2022, Lopez a depus actele de divorț. Procedura s-a finalizat în ianuarie 2025. Cu toate acestea, cei doi au fost văzuți împreună câteva luni mai târziu, la premiera filmului „Kiss of the Spider Woman”, desfășurată la New York în octombrie 2025.

De-a lungul vieții, Lopez a avut patru căsnicii: cu actorul Ojani Noa (1997–1998), cu dansatorul și actorul Chris Judd (2001–2003), cu Marc Anthony (2004–2014) și cu Ben Affleck (2022–2025).

În timpul unui spectacol din Las Vegas, pe 6 martie, artista a abordat subiectul cu umor. „După al treilea divorț, atunci am început cu adevărat să mă descurc bine”, a glumit ea, făcând aluzie la căsniciile sale eșuate.