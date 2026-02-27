Lumea lui Jennifer Garner, după Ben Affleck: Rămâne dragostea vieții mele, dar creșterea copiilor ne-a testat limitele

Actrița Jennifer Garner a oferit câteva detalii despre provocărilor și sacrificiilor pe care le-a experimentat în timpul căsniciei sale cu Ben Affleck. Actrița a mărturisit că viața alături de un star de talia lui Affleck implică nu doar momente de fericire, ci și perioade dificile, mai ales când vine vorba despre creșterea copiilor, informează Fox News.

Jennifer Garner a împărtășit recent experiențele și lecțiile învățate în urma creșterii copiilor alături de fostul soț, Ben Affleck. Reamintim că cei doi au divorțat în 2015, după un deceniu de căsnicie, și au împreună trei copii.

Actrița, cunoscută pentru rolul din „Alias”, a discutat despre sacrificiile pe care a trebuit să le facă în rolul de părinte la podcastul „One Nightstand” de la Bustle.

În ciuda provocărilor, actrița vede și aspecte pozitive. „Există pierderi, dar și câștiguri. Am învățat să las lucrurile să curgă și să nu mă concentrez exagerat asupra fiecărui detaliu din creșterea copiilor”, a adăugat ea. Această perspectivă deschisă de actriță reflectă modul în care fostul cuplu a reușit să colaboreze pentru binele copiilor lor, chiar după despărțire.

Ben Affleck și Jennifer Garner s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile filmului Pearl Harbor (2001), dar relația lor a început abia în 2004, după ce au jucat împreună în Daredevil (2003).

Cei doi s-au căsătorit în 2005, însă după zece ani au decis să meargă pe drumuri separate, divorțând în 2015. În momentul anunțului despărțirii, cuplul a transmis un mesaj comun:

„După îndelungi reflecții și analize atente, am luat dificila decizie de a divorța. Continuăm să ne purtăm cu dragoste și prietenie unul față de celălalt și rămânem dedicați creșterii copiilor noștri, a căror intimitate rugăm să fie respectată. Acesta va fi singurul nostru comentariu referitor la această chestiune privată și familială. Vă mulțumim pentru înțelegere”.

În primul interviu după divorț, Jennifer Garner a mărturisit pentru Vanity Fair că Affleck rămâne „dragostea vieții ei”. Ea a subliniat: „Nu m-am căsătorit cu vedeta de cinema, m-am căsătorit cu el. Și aș lua aceeași decizie din nou. Am alergat pe plajă către el și aș face-o fără ezitare. Nu poți trece prin experiențele pe care le-am avut împreună cu cei trei copii și toate momentele noastre speciale și să nu recunoști legătura asta. El rămâne dragostea vieții mele.”

Garner a adăugat că procesul despărțirii necesită în continuare sprijin reciproc: „Încă trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt să trecem peste acest moment. El este singura persoană care știe cu adevărat anumite lucruri despre mine și eu sunt singura care cunoaște unele dintre adevărurile lui.”

Într-un interviu pentru „Good Morning America”, Affleck vorbea despre legătura cu fosta soție: „Nu am vrut să divorțez... Când ai copii cu cineva, acea legătură nu se rupe niciodată. Sunt norocos că ea este mama copiilor mei și îi sunt recunoscător. Chiar dacă căsnicia noastră nu a funcționat, credem amândoi că este esențial ca copiii să ne vadă respectându-ne reciproc”.

Căsătoria lor, care a început în 2022, s-a încheiat după aproximativ doi ani, oficializându-se divorțul în ianuarie 2025. Potrivit unei surse apropiate actorului, citată de Fox News Digital în decembrie 2024, Affleck se bucura de timpul petrecut departe de lumina reflectoarelor și continua să acorde prioritate relației cu Garner și cei trei copii ai lor.

„Ben și Jennifer au o colaborare excelentă în ceea ce privește creșterea copiilor. Rămân o familie pentru binele celor mici. Comunicarea este constantă, iar Jennifer vrea ce e mai bun pentru el, pentru că asta reflectă și în beneficiul copiilor. Nu există resentimente între ei, iar ea a fost mereu alături de el în perioada în care își revenea după despărțirea de Jennifer Lopez”, a declarat sursa.

Aceasta a adăugat că actorul traversează o perioadă pozitivă în viața sa: „Are câteva proiecte profesionale de finalizat până la sfârșitul anului, dar pare mai puțin stresat decât acum șase luni”.