Harry și Meghan ar putea scăpa de probleme. Regele Charles, gest neașteptat pentru fiul rătăcitor

Regele Charles al III-lea ar analiza posibilitatea de a face un gest personal important în încercarea de a îmbunătăți relația cu fiul său, Prințul Harry, și cu soția acestuia, Meghan Markle. Informația apare în contextul unor relatări recente ale presei britanice, care indică faptul că monarhul ar fi dispus să treacă peste rezervele exprimate de alți membri ai familiei regale pentru a facilita o eventuală apropiere, potrivit Daily Express.

Potrivit surselor citate, acest demers ar putea reprezenta una dintre cele mai directe încercări de reconectare de la retragerea cuplului din îndatoririle regale, în urmă cu șase ani.

Expertul regal Rob Shuter a scris pe platforma Substack că Regele Charles ar lua în considerare o inițiativă cu caracter privat, care ar avea o semnificație aparte pentru suveran.

Potrivit acestuia, monarhul ar putea invita cuplul la Castelul Balmoral, una dintre reședințele sale personale.

„Regele Charles al III-lea ia în calcul, în liniște, o mișcare dramatică și profund personală pentru a repara relația deteriorată cu Prințul Harry și Meghan Markle: deschiderea porților celui mai privat refugiu al său, Castelul Balmoral”, a scris Rob Shuter.

O sursă de la Palat a declarat, potrivit aceleiași surse: „Aceasta este cea mai personală reședință a lui Charles”.

Aceeași sursă a adăugat: „Oferirea posibilității ca Harry și Meghan să petreacă timp la Balmoral este un gest enorm. Semnalează încredere, iertare și o dorință autentică de a vindeca relația”.

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat în 2020 retragerea din rolurile de membri activi ai familiei regale și relocarea în Statele Unite.

De atunci, relația cu instituția monarhică și cu alți membri ai familiei a fost marcată de o serie de tensiuni publice, interviuri și proiecte media.

În ciuda acestor evoluții, presa britanică a relatat periodic despre posibile inițiative de reconciliere, mai ales după urcarea pe tron a Regelui Charles al III-lea.

Potrivit analiștilor citați de publicațiile britanice, o eventuală invitație la Balmoral ar avea un caracter strict privat și nu ar presupune un angajament public sau instituțional. Accentul ar fi pus pe dialogul direct și pe relația de familie, nu pe rolurile oficiale.

Relatările subliniază că o astfel de inițiativă nu ar implica automat participarea altor membri ai familiei regale și nici reluarea atribuțiilor oficiale de către cuplu.

Informațiile apărute până în prezent nu au fost confirmate oficial de Palatul Buckingham, iar reprezentanții Regelui Charles nu au oferit comentarii publice pe acest subiect.