Familia Regală, acuzată că „nu a fost transparentă” în scandalul Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor, chemat să răspundă întrebărilor în SUA

Congresmanul democrat Ro Khanna a declarat că Familia Regală britanică „nu a fost transparentă” în contextul controverselor legate de relațiile dintre Andrew Mountbatten-Windsor și finanțatorul Jeffrey Epstein. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC și vin pe fondul publicării unui nou val de documente judiciare în Statele Unite, care readuc în atenție anchetele și solicitările adresate fostului membru al Familiei Regale.

În intervenția sa, Ro Khanna a susținut că instituția monarhică ar trebui „să spună deschis ce știa” și ce „măsuri intenționează să ia”.

Întrebat dacă Andrew Mountbatten-Windsor ar trebui să meargă în Statele Unite pentru a răspunde întrebărilor autorităților sau legislatorilor, congresmanul a afirmat că acest lucru ar fi „adecvat”.

Khanna, co-inițiator al legii care a determinat Departamentul de Justiție al SUA să publice documente suplimentare din dosarele Epstein, a declarat că „aceste femei au fost private de justiție”.

În declarații anterioare făcute jurnaliștilor americani, el a adăugat: „Regele trebuie să răspundă ce știa”, subliniind că retragerea titlurilor onorifice nu este, în opinia sa, suficientă.

Congresmena Teresa Leger Fernandez, președinta Democratic Women’s Caucus, a exprimat o poziție similară. Ea a afirmat că Regele Charles III ar trebui să îi ceară fratelui său „să răspundă la întrebări aici, în fața Comitetului de Supraveghere”.

Fernandez a declarat că „nu poți spune: ‘Sunt protejat pentru că nu mai sunt în jurisdicția Statelor Unite’” și a cerut, de asemenea, o investigație în Regatul Unit. „A fost acolo, știe cine mai era în cameră cu el”, a spus congresmena.

Presiunea publică a fost amplificată și de Sky Roberts, fratele Virginiei Giuffre, care a declarat presei americane:

„Cred că ar trebui să se prezinte în fața Congresului nostru și să răspundă întrebărilor”.

Într-un comunicat transmis de Palatul Buckingham, Familia Regală a anunțat că este „pregătită să sprijine” poliția, dacă va fi solicitată.

Potrivit declarației oficiale, Regele Charles III și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de acuzațiile aduse fratelui său, iar gândurile regelui și ale reginei „se îndreaptă către victimele oricăror forme de abuz”.

Aceasta reprezintă prima reacție formală a suveranului britanic în actuala etapă a dezvăluirilor legate de documentele Epstein.

Thames Valley Police a anunțat că analizează o plângere depusă de grupul Republic. Sesizarea vizează presupusa transmitere de informații confidențiale de către Andrew Mountbatten-Windsor către Jeffrey Epstein.

Conform unor documente analizate de BBC, Andrew ar fi distribuit date considerate confidențiale în perioada 2010–2011, când ocupa funcția de trimis special pentru comerț.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost contactat pentru un punct de vedere, însă nu a oferit deocamdată un răspuns public.

Cele mai recente documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA indică faptul că autoritățile americane au făcut mai multe demersuri, fără succes, pentru a obține cooperarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în investigațiile legate de Epstein.

Acesta nu poate fi obligat prin citație să se prezinte în SUA.

În toamna anului trecut, membri democrați ai Congresului au stabilit un termen-limită pentru depunerea unei mărturii, însă nu a fost primit niciun răspuns oficial.

Noile documente includ afirmații referitoare la o a doua femeie care ar fi fost trimisă în Regatul Unit de Epstein pentru o presupusă întâlnire, precum și fotografii deja discutate în spațiul public.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat constant orice faptă ilegală. În 2022, acesta a ajuns la o înțelegere amiabilă cu Virginia Giuffre, fără recunoașterea răspunderii. Menționarea numelui său în documentele Epstein nu reprezintă, în sine, o dovadă de conduită ilegală.

Andrew Mountbatten-Windsor s-a mutat recent din reședința sa din Windsor și locuiește temporar la Wood Farm, pe domeniul Sandringham din Norfolk, în timp ce locuința sa permanentă este renovată.