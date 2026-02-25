Harry și Meghan, un nou exemplu de ipocrizie. S-au retras, dar nu prea

Ducele și Ducesa de Sussex, Prințul Harry și Meghan Markle, au fost în Amman, Iordania, pentru o vizită de două zile axată pe teme umanitare.

Deplasarea readuce în discuție modul în care Harry și Meghan își construiesc prezența publică internațională, în contextul în care s-au retras oficial în 2021 din rolurile regale și au declarat în repetate rânduri că își doresc o viață cât mai discretă.

Reamintim că evenimentul va fi urmărit de presa din toată lumea.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, programul include întâlniri cu evacuați medical din Gaza și vizite la organizații implicate în sprijinirea persoanelor afectate de conflicte.

Accentul este pus pe asistența medicală pentru copii, sănătatea mintală și sprijinul acordat comunităților strămutate.

Cuplul va fi găzduit de World Health Organisation, prin directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Harry a colaborat anterior cu oficialul OMS, participând în septembrie anul trecut la un eveniment organizat la Londra de Centre for Blast Injury Studies.

Cu acea ocazie, Harry anunța o donație de 500.000 de dolari pentru proiecte dedicate copiilor răniți din Gaza și Ucraina, afirmând:

„Nicio organizație nu poate rezolva această situație de una singură.”

Deși Harry și Meghan nu mai îndeplinesc atribuții oficiale în cadrul monarhiei britanice, aparițiile lor publice continuă să fie prezentate sub titulatura de Duce și Ducesă de Sussex.

Vizitele internaționale, colaborările cu organizații globale și participarea la evenimente cu vizibilitate ridicată contribuie la menținerea unei prezențe constante în spațiul mediatic.

Vizita din Iordania nu este realizată în numele Guvernului britanic. Surse citate de presa internațională precizează că Buckingham Palace a fost informat în avans, „ca o chestiune de curtoazie”.

Aceleași surse subliniază caracterul independent al deplasării:

„Vizita umanitară nu este întreprinsă în numele Guvernului Regatului Unit și nu reflectă opinii politice.”

Agenda include opriri la sediul regional al World Central Kitchen, organizație implicată în distribuția de alimente și ajutor umanitar, precum și la Za’atari Refugee Camp. Acolo, Harry și Meghan vor vizita proiecte destinate refugiaților sirieni.

Astfel de inițiative se înscriu în seria acțiunilor umanitare asumate de cuplu în ultimii ani. Anul trecut, cei doi au participat la un eveniment organizat după incendiile de vegetație din Los Angeles.

În trecut, Harry și Meghan au vorbit despre impactul negativ al expunerii excesive în presă și despre dorința de a-și proteja viața privată.

Cu toate acestea, implicarea lor în vizite internaționale și proiecte de anvergură continuă să genereze interes mediatic semnificativ.

Vizita din Iordania este reflectată pe larg în publicațiile internaționale, atât prin prisma temelor abordate, cât și a statutului public al cuplului după retragerea din îndatoririle regale.