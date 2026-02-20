Prințul Harry pozează în nemulțumit și încearcă să capteaze din nou atenția publică

Prințul Harry este prezentat de presa britanică drept „frustrat” de comparațiile recurente cu unchiul său, Prințul Andrew, într-un context tensionat pentru familia regală. Potrivit relatărilor, surse apropiate ducelui de Sussex susțin că acesta consideră analogiile făcute de comentatori regali drept nedrepte și înșelătoare, potrivit Daily Express.

Conform publicațiilor britanice, Harry ar fi resimțit un disconfort accentuat față de asocierea imaginii sale publice cu cea a unchiului său, mai ales în condițiile în care motivele retragerii lor din rolurile de membri seniori activi ai monarhiei au fost diferite.

O sursă citată de presa internațională afirmă că situația este percepută de Harry ca fiind „frustrantă”, iar comparațiile drept „incorecte”.

Un apropiat al ducelui a declarat pentru People:

„A fost frustrat de comparații. Nu a fost niciodată corect să fie puse cap la cap.”

Aceeași sursă subliniază că Harry vede diferențe clare între parcursul său și cel al unchiului său, inclusiv în ceea ce privește activitatea militară și circumstanțele care au dus la retragerea din îndatoririle regale.

Relatările din presă evidențiază că Prințul Harry ar considera că asocierea cu Andrew ignoră aspecte esențiale ale biografiei sale.

Harry a servit în armata britanică și s-a retras din rolul regal în 2020, împreună cu Meghan, decizie care a implicat pierderea finanțării publice și a protecției oficiale permanente.

Potrivit People, apropiații săi afirmă că:

„Harry consideră aceste comparații triste și jenante pentru întreaga familie.”

Comentariile apar într-un moment în care discuțiile despre statutul și responsabilitățile membrilor familiei regale sunt din nou în atenția publicului.

Reacțiile și relatările despre starea de spirit a lui Harry vin după evenimentele recente care îl implică pe Prințul Andrew. Presa britanică a informat că Andrew a fost arestat joi, la reședința sa temporară din Norfolk, Wood Farm, sub suspiciunea de conduită necorespunzătoare într-o funcție publică.

Potrivit informațiilor publicate, Andrew ar fi fost reținut și ulterior eliberat după aproximativ 11 ore, rămânând sub investigație. Evenimentul a avut loc chiar în ziua în care acesta a împlinit 66 de ani.

Publicația Express notează că fostul duce a primit „o lovitură majoră” odată cu arestarea, iar incidentul a generat ample reacții media și analize privind impactul asupra imaginii familiei regale.

În urma relatărilor despre arestare, Palatul Buckingham nu a oferit detalii suplimentare despre anchetă, însă pozițiile oficiale anterioare ale Casei Regale au indicat constant sprijin pentru respectarea procedurilor legale.

Evenimentele recente readuc în discuție diferențele de tratament, responsabilitate și percepție publică între membrii familiei Windsor care s-au retras din rolurile oficiale.