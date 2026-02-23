Prințul Harry, sub papucul lui Meghan Markle. Criticii vorbesc despre „ipocrizie regală”

Meghan Markle a revenit în atenția presei britanice după ce a publicat pe Instagram o fotografie de Ziua Îndrăgostiților în care apar Prințul Harry și fiica lor, Lilibet, potrivit Daily Express.

Imaginea a generat reacții în contextul în care Ducele și Ducesa de Sussex au vorbit în repetate rânduri despre importanța protejării vieții private a copiilor lor. Subiectul a fost analizat de comentatori regali, care au discutat despre contrastul dintre mesajele publice anterioare și decizia de a distribui fotografia.

De-a lungul anilor, Prince Harry și Meghan Markle au subliniat că doresc să își țină copiii departe de expunerea mediatică.

Cei doi sunt părinții lui Prince Archie, în vârstă de șase ani, și ai Princess Lilibet, în vârstă de patru ani. Publicarea unor imagini rare cu aceștia a fost, în general, limitată.

Meghan Markle și-a reluat activitatea pe rețelele sociale în ianuarie 2025. De atunci, Ducesa a distribuit mai multe fotografii care surprind momente de familie.

În trecut, unele dintre aceste postări au atras comentarii privind coerența cu pozițiile exprimate anterior de cuplu despre siguranța copiilor în mediul online.

La începutul acestei luni, Meghan Markle a publicat o fotografie în care Prințul Harry apare alături de Lilibet, care ține în mână baloane roșii. Imaginea a fost remarcată deoarece oferă o perspectivă mai clară asupra profilului fiicei lor, lucru rar întâlnit în comunicările publice ale familiei.

În analiza publicată de Daily Express, comentatorul regal Ingrid Seward, împreună cu jurnalistul Mitya Underwood, au discutat despre impactul deciziei.

Aceștia au scris:

„Este oarecum derutant că Harry a permis să se întâmple acest lucru. El a subliniat cât de mult a detestat camerele de filmat, iar acum există o fotografie cu fiica sa pe Instagram, vizibilă pentru întreaga lume, ceea ce pare absolut contrar cu ceea ce Harry a spus că își dorește.”

Aceștia au adăugat:

„Aș crede că au discuții aprinse pe această temă… Dar Harry înțelege problema vieții private mai bine decât Meghan, datorită propriilor experiențe din copilărie. Pentru Meghan, a fi văzută alături de un copil frumos este un avantaj, pentru că a avut experiențe foarte diferite.”

Comentariul a continuat cu observații privind dinamica deciziilor din cuplu: „Actorii de film se afișează adesea cu copiii lor, însă nu te-ai aștepta la asta din partea unui prinț. Așa că este evident că Meghan este cea care câștigă de această dată.”

Analiza s-a încheiat astfel:

„M-aș fi așteptat ca Harry să fie suficient de curajos pentru a sublinia că fotografia este absolut contrară cu tot ceea ce au spus că își doresc, iar acum nu mai poate fi retrasă.”

Autorii au mai notat:

„Cred că Meghan are probabil ultimul cuvânt în tot ceea ce discută.”

Subiectul a fost preluat de mai multe publicații britanice, reflectând interesul constant pentru aparițiile publice și comunicarea online a Ducilor de Sussex. Fotografia rămâne vizibilă pe contul de Instagram al Ducesei, iar discuțiile privind echilibrul dintre expunerea publică și viața privată continuă în spațiul mediatic.