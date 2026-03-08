Meghan Markle, criticată dur după ce colaborarea cu Netflix s-a încheiat: Se comportă ca un gunoi

Parteneriatul dintre Meghan Markle și platforma de streaming Netflix pentru brandul de lifestyle „As Ever” s-a încheiat oficial, potrivit publicației Daily Express.

Decizia marchează un nou episod în seria proiectelor media asociate Ducesei de Sussex, iar vestea a stârnit rapid reacții în mediul online.

Netflix a confirmat că implicarea sa în dezvoltarea brandului se oprește, în timp ce echipa lui Meghan Markle susține că proiectul este pregătit să continue pe cont propriu.

Anunțul vine după perioada în care brandul a fost promovat inclusiv prin intermediul producției „With Love, Meghan”, lansată pe platformă.

Compania de streaming a transmis că a contribuit la lansarea brandului „As Ever”, dar că Meghan Markle va continua proiectul independent. În mesajul oficial, Netflix a evidențiat rolul pe care l-a avut în dezvoltarea inițială a brandului.

„Pasiunea lui Meghan de a ridica momentele cotidiene în moduri frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As Ever și suntem bucuroși că am jucat un rol în aducerea acestei viziuni la viață. Așa cum s-a intenționat întotdeauna, Meghan va continua să dezvolte brandul și să-l ducă independent în următorul capitol”, se arată în declarația companiei.

Mesajul a fost interpretat de unii observatori ca un mod diplomatic de a marca finalul unei colaborări care a inclus mai multe proiecte media și comerciale.

Reprezentanții ducesei au transmis că „As Ever” a crescut rapid în primul an și că este pregătit pentru o etapă independentă. Potrivit declarației oficiale, colaborarea cu Netflix ar fi avut rolul de a ajuta brandul să se lanseze.

„As Ever este recunoscător pentru parteneriatul Netflix pe parcursul lansării și primului nostru an. Am cunoscut o creștere semnificativă și rapidă, iar As Ever este acum pregătit să se ridice pe cont propriu. Avem un an interesant înainte și abia așteptăm să împărtășim mai multe”, a transmis un purtător de cuvânt al proiectului.

Brandul include produse de lifestyle, precum seturi de miere și ceai, seturi de gem sau alte articole pentru gospodărie. Pe site-ul companiei este listată și o lumânare decorativă, comercializată la aproximativ 64 de dolari.

Proiectul „As Ever” a fost promovat intens în serialul „With Love, Meghan”, lansat pe Netflix în martie 2025. În cadrul producției, ducesa a prezentat diferite activități de lifestyle și produse asociate brandului.

Datele publicate ulterior de Netflix arată însă că serialul nu a ajuns printre cele mai urmărite programe ale platformei.

Conform cifrelor oficiale, al doilea episod al producției s-a clasat pe locul 1.124 în topul vizionărilor pentru perioada iulie–decembrie 2025, cu aproximativ două milioane de vizualizări.

Anunțul privind încheierea parteneriatului nu a trecut neobservat pe rețelele sociale, unde mai mulți utilizatori au comentat situația.

Un utilizator a scris pe platforma X:

„Netflix a încheiat cu clasă. Rachel [numele personajului interpretat de Meghan în serialul Suits] a ales să se comporte ca un gunoi.”

Un alt comentariu a făcut referire la colaborări anterioare ale ducesei cu platforme media:

„Îmi amintește cum ea credea că Spotify o ține pe loc, apoi a mers pe o platformă de care nu auzise nimeni și a fost părăsită chiar și de ei.”

Un alt mesaj citat online ironiza explicația privind succesul brandului:

„Am cunoscut o creștere semnificativă și rapidă, și de aceea Netflix ne-a părăsit.”

Aceste reacții reflectă opiniile unor utilizatori din mediul online după anunțul oficial.

În ciuda încheierii colaborării cu Netflix, echipa lui Meghan Markle susține că brandul „As Ever” își va continua dezvoltarea. Reprezentanții proiectului au menționat că urmează noi inițiative, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare.

Separarea de Netflix adaugă un nou episod în relația dintre Meghan Markle și marile platforme media cu care a colaborat în ultimii ani. Rămâne de văzut dacă brandul „As Ever” va reuși să se impună pe piață fără sprijinul gigantului streamingului.