Netflix va face filme cu AI. Ben Affleck va fi implicat în proiect. Cum reacționează publicul

Platforma de streaming Netflix a anunțat joi achiziția InterPositive, o companie de tehnologie dedicată producției de film fondată de actorul și regizorul premiat cu Oscar, Ben Affleck.

InterPositive dezvoltă instrumente bazate pe inteligență artificială (IA) pentru realizarea și optimizarea procesului de filmare, iar integrarea acestora în ecosistemul Netflix marchează o etapă importantă în adoptarea tehnologiilor AI în industria de divertisment. Detaliile financiare ale tranzacției nu au fost făcute publice.

Această mutare reflectă o schimbare de paradigmă la Hollywood, unde utilizarea inteligenței artificiale în crearea de conținut începe să fie privită nu doar ca o amenințare pentru locurile de muncă tradiționale, ci și ca un instrument de stimulare a creativității.

La sfârșitul anului trecut, Disney a permis companiei OpenAI să folosească personaje din francizele Star Wars, Pixar și Marvel în generatorul video Sora, exemplu al deschiderii industriei către tehnologii inovatoare.

„Credem că noile instrumente ar trebui să extindă libertatea creativă, nu să o limiteze sau să înlocuiască munca scenariștilor, regizorilor, actorilor și a echipelor de producție”, a declarat Bela Bajaria, directorul de conținut al Netflix. Aceasta subliniază angajamentul companiei de a păstra rolul esențial al artiștilor în procesul creativ, chiar și în era digitală.

Ce este InterPositive

Fondată în 2022, InterPositive a dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să interpreteze logica vizuală și coerența narativă a scenelor, gestionând probleme precum cadre lipsă sau iluminare incorectă, într-un mod compatibil cu standardele cinematografice reale.

„Am introdus limite menite să protejeze intenția creativă, astfel încât instrumentele să permită explorarea responsabilă, păstrând deciziile creative în mâinile artiștilor”, a explicat Affleck.

Aceasta este prima achiziție majoră a Netflix după ce compania a renunțat la tentativa de preluare a studiourilor și activelor de streaming ale Warner Bros Discovery, în favoarea unei oferte considerate mai atractive venite de la Paramount Skydance.

Conform anunțului oficial, Ben Affleck va ocupa poziția de consilier senior în cadrul Netflix, contribuind la integrarea noilor tehnologii în fluxul de producție al platformei.