Un nou film, în topurile Netflix. Acțiune intensă și scene spectaculoase

Filmul Madame Web a ajuns în centrul atenției publicului după ce a intrat în topurile Netflix, unde a fost urmărit de milioane de utilizatori la scurt timp după lansarea online, potrivit platformei de streaming.

Producția care nu a avut succes în cinematografe a devenit surprinzător una dintre cele mai vizionate pelicule pe platforma de streaming, demonstrând că publicul descoperă uneori filmele abia după lansarea lor digitală.

Filmul face parte din universul cinematografic inspirat de benzile desenate Marvel asociate personajelor din lumea lui Spider-Man, însă prezintă o poveste diferită, centrată pe un personaj mai puțin cunoscut. Regia este semnată de S. J. Clarkson, iar rolul principal este interpretat de Dakota Johnson.

Din distribuție mai fac parte actrițe și actori cunoscuți precum Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor și Tahar Rahim.

Povestea filmului o urmărește pe Cassandra “Cassie” Webb, o paramedică din New York care începe să descopere că are o abilitate neobișnuită: poate vedea fragmente din viitor.

Această putere de clarviziune îi schimbă complet viața și o obligă să înțeleagă legătura dintre propriul trecut și destinul altor persoane. În timp ce încearcă să descifreze originea acestor viziuni, Cassie ajunge să protejeze trei tinere care, în viitor, ar putea deveni supereroine puternice.

În centrul conflictului se află personajul negativ Ezekiel Sims, interpretat de Tahar Rahim. Acesta încearcă să le elimine pe cele trei tinere deoarece crede că, într-un viitor posibil, ele ar putea deveni adversarele care îl vor învinge. Astfel, Cassandra Webb este nevoită să își folosească noile abilități pentru a preveni tragedii și pentru a schimba cursul evenimentelor înainte ca acestea să se întâmple.

Filmul reprezintă, de fapt, o poveste de origine pentru personajul Madame Web, diferită de varianta din benzile desenate. În universul Marvel original, Madame Web este o femeie în vârstă, cu puteri psihice și clarviziune, care ajută uneori supereroii să înțeleagă viitorul sau conexiunile dintre evenimente.

Adaptarea cinematografică propune însă o versiune mai tânără a personajului și încearcă să explice cum a ajuns aceasta să dobândească astfel de abilități.

Lansarea filmului a avut loc în februarie 2024, când a fost proiectat inițial în cinematografe. Producția a avut un buget estimat la aproximativ 80 de milioane de dolari și a reușit să încaseze în jur de 100 de milioane de dolari la nivel global, rezultate considerate modeste pentru un film de tip blockbuster.

De asemenea, reacțiile criticilor au fost în mare parte negative. Pe site-urile de specialitate, filmul a primit scoruri foarte scăzute din partea criticilor, unele evaluări plasându-l printre cele mai slab primite filme cu supereroi din ultimii ani. Cu toate acestea, reacția publicului a fost ceva mai moderată, iar interesul pentru film a continuat să existe, mai ales după lansarea pe platformele de streaming.

Paradoxal, ceea ce nu a funcționat în cinematografe s-a transformat într-un succes online. După ce a fost adăugat în catalogul Netflix în 2024, filmul a ajuns rapid în clasamentele de popularitate ale platformei. În prima săptămână de la lansarea pe streaming, producția a fost vizionată de peste 10 milioane de ori, acumulând zeci de milioane de ore de vizionare la nivel global.

Acest fenomen nu este neobișnuit în industria cinematografică modernă. Unele filme care nu atrag publicul în cinematografe reușesc să găsească o a doua viață pe platformele de streaming, unde publicul le descoperă fie din curiozitate, fie pentru că devin virale pe rețelele sociale.

În cazul lui Madame Web, interesul a fost alimentat și de distribuția populară și de conexiunea cu universul Spider-Man, chiar dacă celebrul supererou nu apare direct în poveste.