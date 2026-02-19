Cele mai populare filme și seriale de pe Netflix

Printre preferatele spectatorilor se află titluri care au spart recorduri de vizionări în primele zile de lansare, confirmând că Netflix rămâne un reper important în consumul de conținut cinematografic la nivel global. Indiferent dacă sunteți în căutarea unei aventuri palpitante, a unei comedii sau a unei drame care emoționează, platforma oferă câteva filme și seriale care nu ar trebui ratate, informează Tudum.

Tyler Perry conduce „Joe's College Road Trip” spre fruntea box office-ului: Cu motorul turat și peisajele pitorești ale drumurilor americane, filmul „Joe's College Road Trip”, semnat de Tyler Perry, a captat atenția publicului, devenind liderul box office-ului pentru filmele în limba engleză.

În prima sa săptămână, comedia a strâns 12,5 milioane de vizionări, stabilind recordul pentru cea mai mare deschidere a unui film de comedie în acest an. Perry nu doar că a scris și a regizat producția, dar joacă și rolul principal, Joe, fratele morocănos al lui Madea. În poveste, Joe își conduce nepotul, BJ (Jermaine Harris), într-o călătorie prin țară pentru a vizita o facultate, oferindu-i totodată lecții despre istoria afro-americanilor.

Pe partea televiziunii, sezonul 4 al „The Lincoln Lawyer” a debutat în forță, ocupând prima poziție în topurile TV englezești cu 9,6 milioane de vizionări. Personajul principal, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), începe noul sezon nu în decapotabila sa Lincoln, ci în închisoare, acuzat de crimă, confruntându-se cu cel mai personal caz al său.

Serialul continuă să exploreze orașul Los Angeles, evidențiind repere emblematice și restaurante celebre, beneficiind de o distribuție și echipă locală pentru filmări.

În același timp, „Dragostea e oarbă” aduce o notă romantică perfectă pentru sărbătoarea iubirii, completând oferta de filme și seriale care atrag publicul de toate vârstele. Sezonul patru al serialului Bridgerton continuă să captiveze publicul. Povestea de dragoste interzisă dintre Benedict (Luke Thompson) și Sophie (Yerin Ha) a ajuns pe locul doi în topul serialelor în limba engleză, cu 9,4 milioane de vizionări.

În același timp, telespectatorii au revenit la sezoanele anterioare: sezonul întâi s-a situat pe locul 10, cu 1,9 milioane de vizionări, iar sezonul trei pe locul 9, cu 2,2 milioane de vizionări. Partea a doua a noului sezon va debuta joi, 26 februarie, iar fanii pot descoperi detalii din trailer și chiar o avanpremieră a episodului 5.

În topul producțiilor non-engleze, thrillerul german Unfamiliar a condus clasamentul cu 10,4 milioane de vizionări. Serialul îi urmărește pe Simon (Felix Kramer) și Meret (Susanne Wolff), foști spioni care conduc un azil în Berlin. Ei sunt forțați să fugă cu fiica lor, în timp ce trecutul lor îi urmărește, atrăgând asasini, foști iubiți și agenți internaționali.

Filmul brazilian de acțiune State of Fear a atras de asemenea atenția, ajungând pe primul loc în topul filmelor non-engleze, cu 8 milioane de vizionări. Acțiunea continuă povestea serialului polițist „Brotherhood”, urmărind lupta avocatei Cristina Ferreira (Naruna Costa) pentru a-și salva nepoata răpită, în timp ce bandele și poliția din São Paulo se confruntă într-un conflict violent.

În categoria documentarelor, The Investigation of Lucy Letby s-a clasat pe locul doi în topul filmelor în limba engleză, cu 6,6 milioane de vizionări. Filmul analizează cazul asistentei neonatale acuzate de uciderea a șapte sugari, oferind interviuri și materiale inedite, inclusiv cu părinții victimelor.

Comediantul Katt Williams a revenit cu Katt Williams: The Last Report, care a ocupat locul patru în topul serialelor în limba engleză, acumulând 7,1 milioane de vizionări. Stilul său nefiltrat și observațiile provocatoare asupra societății au fost punctele forte ale episodului recent.

În același clasament, primele șase episoade din Love Is Blind: Ohio au ajuns pe locul cinci, cu 4,6 milioane de vizionări, continuând experimentul de dating în care participanții se logodesc înainte de a se întâlni față în față. Noile episoade vor fi lansate miercurea, urmând ca episoadele 7-9 să fie disponibile pe 18 februarie.

În topul filmelor non-engleze, serialul polonez Lead Children a debutat pe locul doi, cu 4,2 milioane de vizionări. Povestea urmărește medicul tânăr Jolanta Wadowska-Król (Joanna Kulig), care încearcă să protejeze copiii expuși la intoxicația cu plumb din apropierea oțelăriei Szopienice în anii 1970.

De asemenea, drama mexicană A Father's Miracle a ajuns pe locul doi, cu 7,3 milioane de vizionări, prezentând lupta unui tată pentru a-și demonstra nevinovăția după ce a fost închis pe nedrept, lăsându-și fiica să se descurce singură.