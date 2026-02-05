Box office modest pentru documentarul „Melania”: încasări de doar 33.000 de lire în UK

Documentarul despre Melania Trump, lansat recent în cinematografele din Marea Britanie, a avut un început dezamăgitor la box office, încasând doar 33.000 de lire sterline în primele zile, informează thelondoneconomic

Documentarul despre Melania Trump a avut parte de un debut modest în Marea Britanie, înregistrând încasări de doar 33.000 de lire sterline în weekendul de premieră. Filmul, care urmărește ultimele 20 de zile înaintea celei de-a doua inaugurări a lui Donald Trump, a abia a intrat în top 30, fiind difuzat în săli aproape goale.

Regizat de Brett Ratner și prezentat în 155 de cinematografe, documentarul a obținut o medie de doar 212,80 de lire sterline de cinematograf, potrivit The Independent.

Criticii au fost nemiloși, iar IMDb îl clasează printre cele mai prost cotate producții din toate timpurile. Directorul executiv al Vue, Tim Richards, descrisese vânzările drept „slabe” încă de săptămâna trecută.

În contrast, în Statele Unite, filmul a avut performanțe mai bune, cu încasări de 2,9 milioane de dolari în 1.778 de cinematografe, echivalentul a aproximativ 2,1 milioane de lire sterline.

Cu toate acestea, la nivel financiar, documentarul rămâne un eșec în comparație cu suma raportată plătită de Amazon, 54,6 milioane de lire sterline, o tranzacție interpretată de mulți ca un gest menit să câștige favoarea fostului președinte și a administrației sale.

În primele zile de la lansare, documentarul despre Melania Trump a fost primit aproape universal cu critici negative. Pe site-ul criticilor Rotten Tomatoes, filmul a debutat cu un scor șocant de doar 10%, iar pe Metacritic are un scor de 7/100, bazat pe 14 recenzii, indicând „o antipatie copleșitoare”.

Performanța sa pe IMDb a fost la fel de dezastruoasă: documentarul are în prezent un rating de 1,3/10 din peste 22.000 de voturi, cu 86,8% dintre utilizatori acordând nota minimă de 1/10.

În anumite momente, ratingul a scăzut chiar la 1,1/10, stabilind un record pentru „cel mai slab film din toate timpurile” pe platformă, potrivit Screenrant. Pe Letterboxd, site-ul social dedicat filmelor, documentarul are tot un scor de 1,3, bazat pe peste 11.000 de voturi.

În ciuda reacțiilor negative, filmul a avut un debut impresionant în SUA, devenind cel mai puternic debut pentru un documentar din ultimul deceniu. Totuși, având un buget de producție de 40 de milioane de dolari și costuri de promovare de 35 de milioane, „Melania” a depășit semnificativ standardele financiare pentru documentarele obișnuite.

Vânzările de bilete pentru documentarul „Melania” au fost surprinzător de slabe în Marea Britanie înainte de debutul oficial al filmului. În ceea ce privește drepturile de difuzare, Disney a propus aproximativ 14 milioane de dolari, însă a fost depășit de oferta de 40 de milioane de dolari venită din partea Amazon, care va licenția filmul și va produce ulterior o serie documentară despre Prima Doamnă.

Pentru drepturile de streaming s-au arătat interesați și Netflix și Paramount Pictures. La box office, „Melania” a fost depășit de două filme de groază, „Iron Lung” și „Send Help”, însă a înregistrat încasări mai mari decât filmul de acțiune „Shelter”.

Documentarul este regizat și produs de Brett Ratner, care a apărut recent în dosarele Epstein, într-o fotografie în care îmbrățișează o femeie lângă controversatul Jeffrey Epstein.

Ratner nu a făcut nicio declarație legată de aceste imagini. Este important de subliniat că simpla apariție sau menționare în dosare nu implică automat vreo abatere.