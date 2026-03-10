Meghan și Harry visează la o revenire spectaculoasă. Deocamdată sunt doar visuri

Meghan Markle și Prințul Harry plănuiesc o primă apariție publică în Marea Britanie după mai mulți ani, în această vară. Evenimentul ar marca revenirea cuplului în familia regală și mulți experți se întreabă dacă decizia este una inspirată, potrivit express.co.uk.

„Megxit-ul”, cum a fost denumit retragerea lor parțială din familia regală, a fost declanșat după ce Harry și Meghan au solicitat un model hibrid de activitate: să fie membri independenți ai familiei regale, dar să poată desfășura proiecte comerciale internaționale sub brandul „Sussex”.

Această combinație nu a fost acceptată de Regina Elisabeta II, care a apreciat că nu se poate „comercializa statutul regal în timp ce servești coroana”.

Cuplul va sosi la Birmingham pentru a lansa un an de activități până la Jocurile Invictus 2027, programate în acest oraș. Meghan nu a mai vizitat Marea Britanie din 2022, la funeraliile Reginei Elisabeta II, dar apropiații ei susțin că „este încântată și că se pregătește o revenire de impact alături de soțul său”.

Cei doi au urmărit de la distanță dificultățile prin care a trecut Casa de York și presiunile asupra fratelui mai mare al lui Harry, Prințul William, însă revenirea lor nu garantează că vor ocupa un loc central în inima publicului britanic.

Popularitatea ducelui de York, Prințul Andrew, și a soției sale, Sarah Ferguson, a scăzut considerabil, însă experții consideră că acest lucru nu deschide automat calea pentru Harry și Meghan.

În plus, potrivit sondajelor recente YouGov din ianuarie 2026, doar 31% dintre britanici au o părere pozitivă despre Harry, iar Meghan se bucură de o apreciere de numai 19%. Criticii consideră că activismul lor social și politic, orientat spre drepturile minorităților și probleme globale, nu a reușit să genereze un impact semnificativ în ochii publicului britanic, comparabil cu notorietatea lor de la Hollywood.

Cu toate acestea, cuplul va continua să valorifice brandul „Sussex” și să-și mențină prezența publică, pregătind ceea ce ar putea fi o revenire simbolică în țara natală a lui Harry, dar și un test al popularității lor reale în Regatul Unit.