Florin Prunea, contrazis de soție: Noi nu suntem divorțați, sunt niște minciuni

Lidia Prunea, soția lui Florin Prunea, a declarat, după ce fostul portar s-a afișat cu noua parteneră, că el a părăsit domiciliul din cauza relației cu actuala parteneră. „El este cel care a părăsit domiciliul, s-a mutat cu acea femeie care de ani de zile îmi pândește casa și vrea să mi-o spargă”, a spus aceasta, pentru Cancan.ro.

Lidia și Florin Prunea sunt căsătoriți de aproape 38 de ani. În prezent, fostul portar are o relație cu o altă femeie și a publicat pe rețelele sociale imagini alături de aceasta, inclusiv de la nunta lui Florentin Petre. În emisiunea Desafio, el a vorbit despre relația cu Lidia, partenera care i-a fost alături timp de aproape patru decenii.

„De un an de zile suntem în șucăr. Am 38 de ani de căsătorie cu ea și nu mă înțeleg cu ea la partaj și la divorț. Stăm în aceeași casă și acum, dar nu mai avem treabă. E scandalul cât casa, e totul sărit în aer. Ea e o femeie rănită, iar o femeie rănită e în stare să facă orice”, a explicat fostul portar.

Lidia Prunea a respins informațiile potrivit cărora ar exista un divorț și a reacționat ferm la declarațiile făcute de fostul portar.

„Nu-mi place ca să mi se târască numele și tot felul de poze prin ziare, alături de actuala lui iubită, pe care o are de mulți ani în spatele meu. I-am interzis să mai pomenească numele meu pe la emisiuni, să vorbească strict despre persoana lui. Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el, puteți să vă uitați pe portal și să vedeți că nu există niciun divorț. Deci sunt niște minciuni, asta vreau să vă spun. Și mie nu-mi plac minciunile”, a spus aceasta, pentru Cancan.ro.

Soția fostului portar a afirmat că acesta ar avea o relație cu femeia respectivă încă din perioada în care se afla la Iași și că ar fi întâlnit-o pe ascuns. „El este cel care a părăsit domiciliul, s-a mutat cu acea femeie care de ani de zile îmi pândește casa și vrea să mi-o spargă. Acea femeie care nu are un trecut cu care să se poată mândri. Și-a făcut o defavoare că a ieșit în față în presă, nu este de lăudat”, a explicat aceasta.

Ea a adăugat: „Să spună de ce a plecat. A plecat pentru că acea femeie nu-i dădea pace. De la acea femeie a plecat totul, a început la Iași și apoi a început să răsune și în țară ca să-i spele imaginea ei. Foarte urât din partea lor. Ea știa de când a intrat în relație că este însurat, de acum 13-14 ani, de când era el la Iași. Deci o femeie care are niște valori morale nu se bagă într-o relație cu un om căsătorit. Și dacă până la vârsta asta a rămas nemăritată înseamnă că nu a luat-o nimeni”.

Lidia Prunea a afirmat că a avut numeroase discuții pe această temă și că nu se consideră o „scandalagioasă, așa cum spune el”. „Cei care ne cunosc pe noi știu și cine este el, dar și cine sunt eu. Necunoscuților poate să spună ce vrea el. Sunt niște lucruri, din punctul meu de vedere, nule. Nu am divorțat pentru că noi am fost atâția ani împreună. Am sperat că se va schimba, au trecut anii”, a afirmat aceasta.

Ea a adăugat: „A venit acasă de la Iași, am crezut că își vede de treaba lui, de familie, de casă, dar se pare că n-a fost așa. Nu știu de ce vrea să-și pună poalele în cap pentru că faptele vorbesc, nu altcineva. Nu știu dacă despre mine poate să spună cineva că am fost văzută nu știu unde, cu nu știu cine. Despre el se poate spune asta. Și har Domnului, sunt prietenă cu majoritatea dintre soțiile foștilor fotbaliști. Și ele știu și mă cunosc cum sunt eu. Așa că mai bine ar tăcea din gură să-și vadă de propriile lui acțiuni”.