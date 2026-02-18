Sport

Derapaj la adresa lui Meme Stoica. „Băi agariciule, îți dădeam una în scăfârlia aia”

Mihai Stoica. Sursa foto: Sport.ro
Meme Stoica președintele CA al FCSB, a primit o replică dură de la fostul internațional român, Florin Prunea, conform iamsport.ro. Oficialul „roș-albaștrilor” îl criticase pe Florentin Petre, pentru că „secundul” ehipei Dinamo a scandat trivialități la galerie, la finalul partidei câștigate cu Unirea Slobozia, scor 1-0.

Prunea s-a enervat și a adus aminte de un episod în care Stoica a coborât de la tribuna oficială și a lovit un suporter. Dar Meme Stoica când i-a dat ăluia cu pumnul în gură? Acum îl văd pe Mimi Stoica că se ia de Petre. Băi, agariciule, păi dacă eram în locul suporterului ăla, îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!

Mimi Stoica ne dă nouă lecții de moralitate. Se ia el de Petre și el i-a dat ăluia un pumn în gură... A avut noroc că nu l-a prins pe unul ca lumea, să îl ia de acolo și să șteargă cu el pe jos. Cu agariciul acesta de Meme Stoica”, a spus Prunea pentru sursa citată.

Declarații tăioase făcute de Florin Prunea

Fostul portar al dinamoviștilor a continuat și i-a transmis lui Meme că nu are dreptul să-l critice pe Florentin Petre. „Face el d-astea? Ciocul mic! Nu îl cerți tu pe Florentin Petre. S-a dus și peste Borcea la lojă, când i-a dat ăla un trabuc în nas și Nețoiu i-a dat la ficat. Făcea el pe teren: Borcea! (n.r. - gesticulează cu pumnul).

El se dădea șmecher, să îi arate lui Bucșaru (n.r. - fost patron la Unirea Urziceni), cum face și cu Gigi acum. Fac eu!. Ce faci, mă, tu, păcăliciule, agariciule? Îl ceartă el pe Florentin Petre.”

„Chiar e foarte greu de explicat”

„Pe mine mă miră, are o memorie atât de scurtă, îl cunosc. A ieșit acum câtva timp și i-a mulțumit public lui Gigi că i-a salvat viața, că i-a plătit un tratament extrem de costisitor, deși n-avea nicio legătură cu el, și cu toate astea acum merge și înjură Steaua. Chiar e foarte greu de explicat ”, spusese Stoica la Prima Sport.

