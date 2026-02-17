S-au aflat suspendările primite după victoria echipei lui Cristi Chivu în meciul cu Juventus

Juventus a fost sancționată de Liga Italiană de Fotbal la trei zile după înfrângerea cu 3-2 în fața rivalei Inter, într-un meci tensionat, marcat de controverse privind arbitrajul și eliminarea lui Pierre Kalulu. Directorul sportiv al clubului torinez, Damien Comolli, a fost suspendat până la 31 martie și amendat cu 15.000 de euro pentru un comportament considerat „agresiv şi grav intimidant” la adresa arbitrului, scrie Reuters.

Potrivit deciziei oficiale, Damien Comolli este acuzat că, în pauza partidei, în tunelul stadionului, a avut o atitudine nepotrivită față de centralul partidei, Federico La Penna. Fostul președinte al Toulouse FC ar fi „căutat contactul fizic” cu arbitrul, gest evitat datorită intervenției altor persoane, inclusiv a antrenorului echipei Juventus, Luciano Spalletti.

În plus, oficialul francez ar fi folosit „expresii grav jignitoare” la adresa arbitrului.

La finalul partidei, Damien Comolli și-a exprimat public nemulțumirea față de cele întâmplate pe teren.

„Le-am spus jucătorilor că au jucat bine, dar am simţit multă frustrare, atât la ei, cât şi la antrenor. Cred că suporterii simt acelaşi lucru. De aceea, nu are sens să vorbim despre fotbal acum. Ce s-a întâmplat este ruşinos, toată lumea a văzut! Este foarte greu de acceptat.”

În urma meciului, arbitrul Federico La Penna a fost ținta unor numeroase amenințări pe rețelele de socializare, iar poliția italiană l-ar fi sfătuit să evite deplasările în spațiul public.

În același dosar disciplinar, Giorgio Chiellini, responsabil cu relațiile internaționale la Juventus, a fost suspendat până pe 27 februarie.

Conform comunicatului, acesta este „Suspendat până pe 27 februarie 2026, Giorgio Chiellini (Juventus), pentru că, la sfârșitul primei reprize, în tunelul care duce spre vestiare, a protestat agitat și lipsit de respect față de acțiunile oficialului de meci, repetând acest comportament și în zona din fața vestiarului arbitrului.

De asemenea, pentru că, în același context, a formulat critici jignitoare la adresa oficialilor de meci, iar această ultimă abatere a fost constatată de un asistent”.

În cazul lui Chiellini, sancțiunea a fost limitată la suspendare, fără amendă financiară.