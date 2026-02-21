Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit. Anunțul făcut după apariția zvonurilor

Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac a ajuns la final, după câțiva ani în care au fost considerați unul dintre cele mai cunoscute și admirate cupluri din România. Sportiva în vârstă de 35 de ani și omul de afaceri de 48 de ani au ales să meargă pe drumuri separate, informația fiind confirmată oficial după speculațiile apărute în spațiul public.

Cea mai bine clasată jucătoare de tenis a României în acest moment, ocupanta locului 32 WTA, și fiul lui Ion Țiriac își făcuseră publică relația în 2023, printr-un schimb de mesaje pe Instagram. Deși au preferat discreția, legătura lor a fost atent urmărită de-a lungul timpului. După ce au circulat mai multe informații privind o posibilă separare, Alexandru Țiriac a confirmat că relația cu Sorana Cîrstea s-a încheiat. În stilul său rezervat, a oferit un scurt punct de vedere, fără a intra în detalii.

„Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Alexandru Țiriac, potrivit Cancan.

Conform aceleiași surse, despărțirea ar fi avut loc într-un mod asumat, fără tensiuni publice, iar cei doi ar fi rămas în relații bune, păstrând respectul reciproc.

De-a lungul anilor, relația dintre Sorana Cîrstea și Ion Ion Țiriac a fost privită ca una echilibrată și rafinată. El, om de afaceri cu un profil public extrem de rezervat; ea, una dintre cele mai valoroase sportive ale României, cu rezultate notabile pe plan internațional.

Împreună au fost percepuți ca un cuplu unit, care a ales să își trăiască povestea departe de expunerea excesivă. Nu au oferit declarații ample despre relația lor, iar aparițiile comune au fost rare. Singurul moment care a confirmat indirect legătura dintre ei a fost schimbul de mesaje publice din 2023, cu ocazia aniversării lui Țiriac Jr.

În prezent, Sorana Cîrstea rămâne concentrată pe cariera sa sportivă, continuând să fie una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România. Performanțele sale o mențin în topul mondial, iar obiectivele profesionale par să fie în continuare prioritare.

De cealaltă parte, Ion Alexandru Țiriac își păstrează discreția și implicarea în afacerile familiei. Considerat un reprezentant important al noii generații din Grupul Țiriac, acesta este activ în domenii precum auto, imobiliare și servicii financiare, evitând expunerea excesivă în plan personal.