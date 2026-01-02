Monden

Ileana Lazariuc, imagini rare alături de nepoții lui Ion Țiriac. Fanii au fost surprinși

Ileana Lazariuc, imagini rare alături de nepoții lui Ion Țiriac. Fanii au fost surprinșiIleana Lazariuc. Sursa foto: Instagram
Ileana Lazariuc și-a încântat fanii cu imagini rare alături de fiii săi, Alexandru și Nicholas, surprinși la un târg de Crăciun din București. Fosta soție a lui Ion Alexandru Țiriac a arătat cât de mândră și fericită este în compania lor.

Ileana Lazariuc, momente de neuitat alături de copiii ei

În ultimii ani, artista a ales să își protejeze viața privată, evitând aparițiile publice și expunerea în media. Recent, însă, fanii au avut parte de o surpriză: Ileana Lazariuc a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii în care apare alături de cei doi băieți.

La 43 de ani, Ileana Lazariuc pare mai degrabă sora adolescenților ei, iar timpul pare să fi fost de partea ei. Alexandru, născut în 2008, seamănă izbitor cu tatăl său, Ion Alexandru Țiriac, dar și cu bunicul său celebru. Fratele mai mic, Nicholas, a moștenit trăsături din partea Ilenei, inclusiv culoarea ochilor.

Ileana Lazariuc

Ileana Lazariuc. Sursa foto: Instagram

Fosta noră a lui Ion Țiriac trăiește în Dubai

Ileana Lazariuc a ales să se mute în Dubai pentru a le oferi copiilor ei o viață liniștită, arată Libertatea. Cum era de așteptat, mesajele din partea urmăritorilor ei nu au întârziat să apară.

Peste un milion de români au primit cazierul judiciar în format digital. Ce trebuie să știe cei care îl solicită în 2026
Rusia ar putea pregăti o acțiune sângeroasă cu miză simbolică. Avertismentul serviciilor ucrainene
„Doi băieți superbi, de mamă nu mai vorbesc. Parcă sunteți cu sora, nu cu mama”, a scris cineva.

„Ce băieți frumoși ai, mă uit la poză de 10 minute și nu-mi vine să cred ce mari s-au făcut băieții”, a adăugat altcineva.

„Frumoase poze și emoționante chiar!”, a fost un alt comentariu.

„Ai doi copii minunați, Ileana!”, a scris o urmăritoare.

Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac, poveste de dragoste trăită departe de ochii lumii

Alexandru Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au avut o relație care a durat 17 ani și din care au rezultat doi copii. Cei doi au divorțat discret, în 2017, fără ca informația să fie făcută publică la acel moment.

Despărțirea a ieșit la iveală abia în octombrie 2019. Deși nu mai sunt căsătoriți, cei doi foști parteneri au rămas în relații foarte bune. După divorț, ambii au ales să fie extrem de rezervați, evitând aparițiile publice și declarațiile legate de separare.

„Ileana şi Alexandru nu mai sunt împreună. Erau străini unul de celălalt. El avea altă viaţă, ea era mai mult cu copiii. S-a răcit relaţia şi au decis de comun acord să divorţeze. Nu au spus nimic, pentru că la mijloc sunt bani mulţi şi acesta a fost pactul: discreţie totală, dovadă că doar apropiaţii ştiau de aceste lucruri. Ea nu se poate plânge, are o viaţă de regină, copiii au de toate. Au locuit o vreme la Monte Carlo, Paris, după care s-au întors în România. De-atunci începuse să se strice treaba. Copiii lor au fost protejaţi, pentru că au decis să se comporte ok, au evitat discuţiile în contradictoriu. Nimeni nu a fost fericit cu decizia asta, dar aşa e viaţa”, dezvăluia pentru Click! o persoană din apropierea celebrului cuplu.

Alexandru Țiriac, fiul cel mare al lui Ion Alexandru Țiriac și al Ilenei Lazariuc, s-a născut la Paris, pe 7 martie 2008. Fratele său mai mic, Nicholas Noah, a venit pe lume pe 19 iunie 2009.

