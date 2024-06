Monden Ileana Lazariuc, imagini publice cu băieții ei. Cum arată copiii lui Alexandru Țiriac







Ileana Lazaric a făcut publice imagini cu cei doi copii pe care îi are cu Țiriac Junior. Vedeta trăiește acum în Dubai cu băieții și pare să aibă o viață lipsită de griji. Băieții, Alexandru de 16 ani și Nicholas Noa de 15 ani par să fie extrem de fericiși alături de mama lor. De altfel, vedeta a scris în dreptul postării: „cea mai frumoasă zi cu voi, băieți!

Mulțumesc pentru tot, Alexandru!” Relația dintre Ileana și tatăl copiilor lor este una cât se poate de apropiată. Deși cei doi au divorțat în 2017, abia în 2019 s-a aflat acest lucru. Asta pentru că niciunul dintre ei nu a fost darnic cu informații din viața privată.

Imagini rare cu băieții lui Țiriac Junior

Drept urmare, vestea divorțului a fost neașteptată. „Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate.

Deși nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem şi vom fi o familie unită și părinții a doi copii minunați.

Ileana Lazariuc s-a mutat în Dubai

Viețile noastre vor rămâne în continuare private și aceasta este singura noastră declarație în legătură cu acest subiect. Vă mulțumim pentru înțelegere”, au spus la acel moment Ileana și Alexandru Țiriac. Între timp, Ileana Lazariuc a decis să se mute în însoritul Dubai alături de cei doi băieți.

Deși nu stă cu ei, Alexandru este preocupat în mod direct de bunăstarea lor și a mamei lor. Drept urmare celor trei nu le lipsește nimic din ce și-ar putea dori. Alexandru și Ileana au fost căsătoriți timp de 8 ani, după care au decis să pună capăt mariajului.