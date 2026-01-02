Monden

Cum a arătat cel mai lung show de artificii din lume. A doborât toate recordurile

Artificii. Sursă foto: Pixabay
În noaptea de Revelion 2025-2026, Emiratele Arabe Unite au doborât nu mai puțin de cinci recorduri mondiale printr-un spectacol pirotehnic fără precedent, care a captivat întreaga lume.

Emiratele Arabe, record mondial de Revelion

Autoritățile din Ras Al Khaimah și Abu Dhabi au confirmat că focul de artificii de Revelion a durat 62 de minute, fiind acompaniat de o impresionantă orchestră de 6.500 de drone. Spectacolul a fost conceput pentru a crea pe cer imagini dinamice și a fost sincronizat cu muzică, oferind un final de an spectaculos pentru 2025.

@iamuseph Happy new 2026 from dubai #dubai #newyear2026 ♬ original sound - ️

Cea mai mare demonstrație aeariană

Evenimentele au făcut parte din Festivalul Sheikh Zayed de la Al Wathba, una dintre cele mai importante atracții de Revelion din Emiratele Arabe Unite.

Festivitățile au început încă de la ora 22:00 și s-au desfășurat în multiple locații emblematice, printre care Burj Khalifa, Burj Al Arab, Atlantis The Palm, Global Village, Expo City Dubai și Hatta, însumând 48 de focuri de artificii distribuite în 40 de puncte din țară.

@usmansay_ Happy New Year 2026 ❤️🎉 #dubai #newyear2026 #dubaiframe #burjkhalifa ♬ original sound - Usman Qureshi 🇦🇪

Ras Al Khaimah a primit astfel recunoașterea pentru „cea mai mare demonstrație aeriană cu multirotoare/drone Phonix”, marcând un moment istoric pentru tehnologia pirotehnică și divertismentul de masă.

Rio de Janeiro, capitala petrecerii globale de Revelion

În timp ce Emiratele Arabe Unite au stabilit recorduri pentru durata și complexitatea spectacolelor pirotehnice, Rio de Janeiro a fost recunoscută pentru cea mai mare adunare de Revelion din lume, cu aproximativ 2,5 milioane de persoane pe plaja Copacabana.

@elenikukulaki A dream come true ✨ @Christos emmanouil #riodejaneiro #newyears #2026 #rio #brazil ♬ Viva La Vida - Coldplay

„Milioane de oameni, veniți din toate colțurile Braziliei și din lume, au participat la o sărbătoare ce a transformat malul apei într-un spectacol de muzică, lumină și artificii”, a declarat un reprezentant al organizatorilor. Evenimentul de la Rio a fost oficializat pe 30 decembrie 2025, confirmând statutul orașului ca epicentru al petrecerilor de Anul Nou la nivel global.

Emiratele Arabe au făcut un spectacol unic de Revelion și anul trecut. Mulți turiști vin special pentru focurile de artificii impresionante.

