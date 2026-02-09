Pe ce loc a urcat Sorana Cîrstea după ce a câștigat Transylvania Open. Când se va retrage din tenis

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci poziții în clasamentul WTA, după performanța pe care a realizat-o, duminică, la Transylvania Open. Ce locuri ocupă celelalte românce.

Locul 31 în clasamentul WTA, Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată jucătoare din România. După ce a câștigat turneul Transylvania Open, sportiva noastră a acumulat 1.499 puncte. De remarcat că a obținut al patrulea titlu al carierei la Cluj.

Sorana Cîrstea a primit trofeul din partidei Simonei Halep, fost lider WTA. Câștigătoarea Transylvania Open a avut cuvinte mari la adresa fostei sale adversare, pe care o respectă enorm.

“Toate au mers perfect pentru mine, inclusiv acest final, să pot să iau trofeul de la Simona a însemnat enorm pentru mine. Mă bucur enorm că am avut-o ca ambasador al turneului, este un nume mare pentru tenisul mondial. Am avut mari emoții anul trecut când s-a retras, acum e rândul meu. Face parte din viață, dar a fost un moment foarte frumos să pot primi trofeul de la Simona”, a spus Sorana Cîrstea.

La conferința de presă, Sorana Cîrstea a anunțat că va pune punct carierei la Doha, turneu care se va desfășura în perioada 8-14 februarie.

În ceea ce privește celelalte jucătoare românce, Jaqueline Cristian a coborât un loc și se află pe 36, cu 1.307 puncte, Gabriela Ruse se menține pe 72, cu 892 puncte, iar Irina Begu a scăzut de pe 147 pe 148, cu 485 puncte. Anca Todoni a pierdut două poziții, ocupând acum locul 181, cu 387 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea a urcat un loc și se situează pe poziția 55, cu 1.470 puncte. În același timp, Emma Răducanu, finalista turneului Transylvania Open, a urcat cinci locuri și se află pe locul 25, cu 1.700 puncte.

În fruntea clasamentului WTA se menține Arina Sabalenka, cu 10.990 puncte. Pe locul 2 se află Iga Swiatek, cu 7.978 puncte, urmată de Elena Rîbakina, cu 7.523 puncte.

Americanca Amanda Anisimova ocupă poziția a 4-a, cu 6.680 puncte, iar Coco Gauff se află pe locul 5, cu 6.423 puncte.