Sport

Pe ce loc a urcat Sorana Cîrstea după ce a câștigat Transylvania Open. Când se va retrage din tenis

Comentează știrea
Pe ce loc a urcat Sorana Cîrstea după ce a câștigat Transylvania Open. Când se va retrage din tenisSorana Cîrstea a câștigat, săptămâna trecută, Transylvania Open. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci poziții în clasamentul WTA, după performanța pe care a realizat-o, duminică, la Transylvania Open. Ce locuri ocupă celelalte românce.

Locul 31 în clasamentul WTA, Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată jucătoare din România. După ce a câștigat turneul Transylvania Open, sportiva noastră a acumulat 1.499 puncte. De remarcat că a obținut al patrulea titlu al carierei la Cluj.

Ce a declarat Sorana Cîrstea după ce a câștigat Transylvania Open

Sorana Cîrstea a primit trofeul din partidei Simonei Halep, fost lider WTA. Câștigătoarea Transylvania Open a avut cuvinte mari la adresa fostei sale adversare, pe care o respectă enorm.

Toate au mers perfect pentru mine, inclusiv acest final, să pot să iau trofeul de la Simona a însemnat enorm pentru mine. Mă bucur enorm că am avut-o ca ambasador al turneului, este un nume mare pentru tenisul mondial. Am avut mari emoții anul trecut când s-a retras, acum e rândul meu. Face parte din viață, dar a fost un moment foarte frumos să pot primi trofeul de la Simona”, a spus Sorana Cîrstea.

FRF și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 la București
FRF și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 la București
Serviciile ruse susțin că unul dintre suspecții în dosarul generalului rus Alekseiev ar fi ajuns la Moscova prin Chișinău.
Serviciile ruse susțin că unul dintre suspecții în dosarul generalului rus Alekseiev ar fi ajuns la Moscova prin Chișinău.

La conferința de presă, Sorana Cîrstea a anunțat că va pune punct carierei la Doha, turneu care se va desfășura în perioada 8-14 februarie.

Sorana Cîrstea, cu zâmbetul pe buze

Sorana Cîrstea, locul 31 WTA. Sursa foto: Facebook/Sorana Cîrstea

Ce locuri ocupă celelalte românce din circuit

În ceea ce privește celelalte jucătoare românce, Jaqueline Cristian a coborât un loc și se află pe 36, cu 1.307 puncte, Gabriela Ruse se menține pe 72, cu 892 puncte, iar Irina Begu a scăzut de pe 147 pe 148, cu 485 puncte. Anca Todoni a pierdut două poziții, ocupând acum locul 181, cu 387 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea a urcat un loc și se situează pe poziția 55, cu 1.470 puncte. În același timp, Emma Răducanu, finalista turneului Transylvania Open, a urcat cinci locuri și se află pe locul 25, cu 1.700 puncte.

Cine este lider în clasamentul WTA

În fruntea clasamentului WTA se menține Arina Sabalenka, cu 10.990 puncte. Pe locul 2 se află Iga Swiatek, cu 7.978 puncte, urmată de Elena Rîbakina, cu 7.523 puncte.

Americanca Amanda Anisimova ocupă poziția a 4-a, cu 6.680 puncte, iar Coco Gauff se află pe locul 5, cu 6.423 puncte.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:31 - Exporturile și importurile României, în creștere în 2025. Ce arată datele INS despre deficitul comercial
13:30 - Adevăratul motiv pentru care Nadiei Comăneci a fugit
13:24 - FRF și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 la București
13:19 - Trump despre show-ul lui Bad Bunny din pauza Super Bowl: Absolut teribil
13:13 - Ministrul Energiei, audiat în Camera Deputaților pe tema apei din Curtea de Argeș
13:07 - Serviciile ruse susțin că unul dintre suspecții în dosarul generalului rus Alekseiev ar fi ajuns la Moscova prin Chiș...

HAI România!

Adevăratul motiv pentru care Nadiei Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadiei Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului

Proiecte speciale