Pe ce loc a urcat Sorana Cîrstea după ce a câștigat Transylvania Open. Când se va retrage din tenis
- Scarlat Răzvan
- 9 februarie 2026, 11:43
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci poziții în clasamentul WTA, după performanța pe care a realizat-o, duminică, la Transylvania Open. Ce locuri ocupă celelalte românce.
Locul 31 în clasamentul WTA, Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată jucătoare din România. După ce a câștigat turneul Transylvania Open, sportiva noastră a acumulat 1.499 puncte. De remarcat că a obținut al patrulea titlu al carierei la Cluj.
Ce a declarat Sorana Cîrstea după ce a câștigat Transylvania Open
Sorana Cîrstea a primit trofeul din partidei Simonei Halep, fost lider WTA. Câștigătoarea Transylvania Open a avut cuvinte mari la adresa fostei sale adversare, pe care o respectă enorm.
“Toate au mers perfect pentru mine, inclusiv acest final, să pot să iau trofeul de la Simona a însemnat enorm pentru mine. Mă bucur enorm că am avut-o ca ambasador al turneului, este un nume mare pentru tenisul mondial. Am avut mari emoții anul trecut când s-a retras, acum e rândul meu. Face parte din viață, dar a fost un moment foarte frumos să pot primi trofeul de la Simona”, a spus Sorana Cîrstea.
La conferința de presă, Sorana Cîrstea a anunțat că va pune punct carierei la Doha, turneu care se va desfășura în perioada 8-14 februarie.
Ce locuri ocupă celelalte românce din circuit
În ceea ce privește celelalte jucătoare românce, Jaqueline Cristian a coborât un loc și se află pe 36, cu 1.307 puncte, Gabriela Ruse se menține pe 72, cu 892 puncte, iar Irina Begu a scăzut de pe 147 pe 148, cu 485 puncte. Anca Todoni a pierdut două poziții, ocupând acum locul 181, cu 387 puncte.
La dublu, Sorana Cîrstea a urcat un loc și se situează pe poziția 55, cu 1.470 puncte. În același timp, Emma Răducanu, finalista turneului Transylvania Open, a urcat cinci locuri și se află pe locul 25, cu 1.700 puncte.
Cine este lider în clasamentul WTA
În fruntea clasamentului WTA se menține Arina Sabalenka, cu 10.990 puncte. Pe locul 2 se află Iga Swiatek, cu 7.978 puncte, urmată de Elena Rîbakina, cu 7.523 puncte.
Americanca Amanda Anisimova ocupă poziția a 4-a, cu 6.680 puncte, iar Coco Gauff se află pe locul 5, cu 6.423 puncte.
