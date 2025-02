Monden Cătălin Bordea iubește din nou: Ea a făcut primul pas







Cătălin Bordea iubește din nou la doi ani după ce a divorțat de Livia Eftimie, femeia care l-a înșelat cu prietenul său Spike. Comediantul a spus că și-a cunoscut actuala iubită pe Instagram și că nu a fost o pură coincidență.

Cătălin Bordea iubește din nou

Bordea a spus că ea a făcut primul pas și că l-a întrebat despre un tatuaj. Acesta a mai declarat că nu se așteptau să aibă o relație atunci când au început să vorbească.

”Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era ”for worse, for better, forever” (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, a spus Cătălin Bordea.

Cine e noua iubită a lui Cătălin Bordea

Comediantul a spus că noua lui iubită nu are nicio treabă cu viața mondenă. „Ea nu este din acest domeniu, lucrează în HORECA, este o femeie de vreo 36 de ani”, a mai declarat el pentru Cancan.

După aproximativ 12 ani de relație, Bordea și Livia s-au despărțit în luna mai a anului trecut. În luna iunie au și divorțat de comun acord, la notar. N-a fost cea mai ușoară despărțire pentru că la scurt timp s-a aflat că Livia formează un cuplu chiar cu cel mai bun prieten al comendiantului. S-a zvonit că cei doi erau într-o relație de pe vremea în care Livia era căsătorită cu Bordea, dar aceasta n-a recunoscut nimic.

Cum se apără Livia Eftimie

După o perioadă lungă în care a stat în umbră, fosta soție a lui Bordea a spus că a fost în depresie și că s-a lăsat pe ea pentru el. Livia a mai declarat că nu se mai simțea ascultată și iubită. Cu toate acestea, multe persoane din anturajul celor doi au spus că motivul despărțirii este că bruneta s-a îndrăgostit de Spike.

„Am mințit că le pot duce eu, am plâns de multe ori singură, atacuri de panică, depresie constantă, lucruri pe care le-am dus singură – în toți acești 11 ani. Am cerut ajutorul constant, poate nu în fiecare zi, dar l-am cerut, spunând că am nevoie de un om pe care mă pot baza”, a spus Livia Eftimie.