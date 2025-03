Social Pensia lui Radu Theodoru, dezvăluită de fiica lui. Primește bani din mai multe surse







Generalul în retragere Radu Theodoru este investigat de DIICOT într-un dosar de trădare de țară și de apartenență la un grup infracțional organizat. În vârstă de 101 ani, acesta ar face parte din „Comandamentul Vlad Țepeș”, o organizație care plănuia să înfăptuiască o lovitură de stat în România, cu sprijinul Rusiei. Fiica sa spune că generalul în retragere are o pensie mizeră și nu beneficiază de retribuții speciale.

Voica, fiica lui Radu Theodoru, a declarat că tatăl ei a primit de la statul român, la împlinirea vârstei de 100 de ani, 5.000 de lei.

"Are o pensie mizeră"

"A primit 5.000 de lei de la Primăria Capitalei, bani pe care i-a donat asociației Agart pentru refacerea monumentelor eroilor", a spus ea.

Voica a dezvăluit și pensia pe care o primește Radu Theodoru.

"O pensie mizeră. Are o pensie de 1.000 de lei de veteran, încă o pensie de 2.500 de lei de la scriitori (n.r. - Uniunea Scriitorilor Români), în total are undeva la 6.000 de lei.

Nu am înțeles de ce pe el l-au trecut la această categorie. Uniunea Scriitorilor nu i-a dat nimic pentru opera pe care o are, lui nu i-au dat nimic.

Lui nu i-au aprobat acea pensie specială, cu dosarul pe care el îl are", a continuat ea.

"Nu are televizor, nu are radio"

Fiica lui Radu Theodoru a adăugat că generalul în rezervă citește și muncește de dimineața până seara.

”Nu are televizor, nu are radio. DIICOT a fost, a văzut. Nu are radio. Și nu de acum, de o viață. Cât a fost mama, a fost un televizor la care se uita doar mama.

El nu s-a uitat niciodată. După moartea mamei, nu a vrut să mai vadă niciun televizor.

De acum 3 ani nu mai există așa ceva. Nu se uită la absolut nimic. Citește și scrie. Citește zilnic, muncește până seara.

Nu știu, cine știe, poate are ceva mai sofisticat, putem să știm? Deci este singurul om, la 101 ani dă lovitură de stat, care nu a avut televizor”, a precizat Voica.

Cine este Radu Theodoru

Generalul în retragere Radu Theodoru ar fi făcut parte, potrivit SRI și DIICOT, dintr-o altă grupare paramilitară care plănuia o lovitură de stat, fiind în strânsă legătură cu doi diplomați din Federația Rusă, declarați indezirabili de către Ministerul de Externe.

El a fost subiectul unor critici din cauza pozițiilor sale antisemite și negaționiste. Ca autor al mai multor lucrări revizioniste, a promovat deschis ideile antisemitismului și negaționismulu