Fiica lui Trump, Ivanka, are un aranjament locativ neobișnuit, după moartea mamei ei
- Bianca Ion
- 13 aprilie 2026, 13:49
Ivanka Trump a vorbit într-un interviu acordat podcastului „Jurnalul unui CEO” despre viața sa personală, relația cu părinții și rolul important pe care îl are familia extinsă. Fiica președintelui american Donald Trump a dezvăluit că locuiește alături de bunica sa maternă în Florida, după ce mama sa a murit.
Familia, importantă pentru fiica lui Donald Trump
În cadrul interviului, Ivanka Trump a explicat că familia reprezintă fundamentul vieții sale și a oferit detalii despre relațiile apropiate pe care le are cu membrii acesteia. Ea a vorbit despre mama sa, Ivana Trump, pe care a descris-o drept o figură marcantă în dezvoltarea sa personală și profesională.
Ivana Trump, născută Ivana Zelnickova în 1949, în orașul Gottwaldov din fosta Cehoslovacie, a avut un rol activ atât în viața de familie, cât și în afacerile conduse împreună cu Donald Trump. Cei doi s-au căsătorit în 1977 și au avut trei copii: Donald Jr., Ivanka și Eric. În perioada în care erau împreună, au fost prezențe constante în viața publică din New York, înainte de divorțul din anii ’90.
„Era foarte naturală, foarte veselă. Îi plăcea să danseze și îi plăcea mult să se joace”m a declarat Ivanka Trump despre mama sa.
Aceasta a explicat că Ivana Trump a fost un exemplu într-o perioadă în care puține femei ocupau poziții similare în mediul de afaceri. „A fost un exemplu pentru mine într-o perioadă în care nu prea multe femei făceau ceea ce făcea mama mea pe șantierele de construcții”, a spus Ivanka Trump.
Ivanka Trump, crescută de bunicii din partea mamei
Ivanka Trump a declarat că ambii părinți au contribuit la formarea sa, dar a subliniat că bunicii din partea mamei au avut un rol esențial în creșterea ei și a fraților săi.
În același timp, aceasta a vorbit despre relația apropiată cu tatăl său, menționând că, în ciuda expunerii publice intense, acesta a fost mereu disponibil pentru ea. „There was never a doubt in my mind that I was his top priority and that he was available to me,” a spus Ivanka Trump.
Ea a adăugat că mama sa i-a influențat și modul în care își crește copiii, subliniind importanța asumării responsabilităților fără a pretinde că totul poate fi gestionat individual.
Ivana Trump a susținut public candidatura lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2016 și a declarat la acea vreme că a avut atât un rol de susținător, cât și de consilier.
Moartea Ivanei Trump și reflecțiile ulterioare
Ivanka Trump a vorbit și despre moartea mamei sale, survenită în 2022, la vârsta de 73 de ani, în urma unei căzături în locuința sa din New York. În timpul interviului, aceasta s-a emoționat în mai multe rânduri, în timp ce rememora evenimentul.
Ea a spus că, după deces, a încercat să înțeleagă mai bine viața mamei sale, analizând parcursul acesteia. „Astăzi o înțeleg mai bine față de cum o făceam în urmă cu câțiva ani. A trăit o viață bună, frumoasă”.
Ivanka Trump locuiește alături de bunica maternă
Ivanka Trump a declarat că bunica sa, Marie Zelníčková, a avut un rol constant în viața ei și că, în prezent, locuiește alături de ea și familia sa în Florida.
Aceasta a descris-o drept o persoană „incredibil de grijulie” și a spus că faptul că o are aproape reprezintă „o binecuvântare”. Ivanka Trump a subliniat că atât ea, cât și copiii săi au ocazia să îi întoarcă o parte din sprijinul primit de-a lungul anilor. „Pentru mine și copiii mei, faptul că putem fi acolo pentru ea, chiar și într-o mică măsură comparativ cu cât a fost ea pentru mine, este un privilegiu extraordinar”, a spus aceasta.
Ivanka Trump a adăugat că bunica sa își exprima afecțiunea și prin gesturi simple, precum gătitul. „Pentru ea, mâncarea era în mare măsură o expresie a iubirii”, a declarat aceasta.
