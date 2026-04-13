Fiica lui Trump, Ivanka, are un aranjament locativ neobișnuit, după moartea mamei ei

Ivanka Trump a vorbit într-un interviu acordat podcastului „Jurnalul unui CEO” despre viața sa personală, relația cu părinții și rolul important pe care îl are familia extinsă. Fiica președintelui american Donald Trump a dezvăluit că locuiește alături de bunica sa maternă în Florida, după ce mama sa a murit.

În cadrul interviului, Ivanka Trump a explicat că familia reprezintă fundamentul vieții sale și a oferit detalii despre relațiile apropiate pe care le are cu membrii acesteia. Ea a vorbit despre mama sa, Ivana Trump, pe care a descris-o drept o figură marcantă în dezvoltarea sa personală și profesională.

Ivana Trump, născută Ivana Zelnickova în 1949, în orașul Gottwaldov din fosta Cehoslovacie, a avut un rol activ atât în viața de familie, cât și în afacerile conduse împreună cu Donald Trump. Cei doi s-au căsătorit în 1977 și au avut trei copii: Donald Jr., Ivanka și Eric. În perioada în care erau împreună, au fost prezențe constante în viața publică din New York, înainte de divorțul din anii ’90.

Aceasta a explicat că Ivana Trump a fost un exemplu într-o perioadă în care puține femei ocupau poziții similare în mediul de afaceri. „A fost un exemplu pentru mine într-o perioadă în care nu prea multe femei făceau ceea ce făcea mama mea pe șantierele de construcții”, a spus Ivanka Trump.

Ivanka Trump a declarat că ambii părinți au contribuit la formarea sa, dar a subliniat că bunicii din partea mamei au avut un rol esențial în creșterea ei și a fraților săi.

În același timp, aceasta a vorbit despre relația apropiată cu tatăl său, menționând că, în ciuda expunerii publice intense, acesta a fost mereu disponibil pentru ea. „There was never a doubt in my mind that I was his top priority and that he was available to me,” a spus Ivanka Trump.

Ea a adăugat că mama sa i-a influențat și modul în care își crește copiii, subliniind importanța asumării responsabilităților fără a pretinde că totul poate fi gestionat individual.

Ivana Trump a susținut public candidatura lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2016 și a declarat la acea vreme că a avut atât un rol de susținător, cât și de consilier.

Ivanka Trump a vorbit și despre moartea mamei sale, survenită în 2022, la vârsta de 73 de ani, în urma unei căzături în locuința sa din New York. În timpul interviului, aceasta s-a emoționat în mai multe rânduri, în timp ce rememora evenimentul.

Ea a spus că, după deces, a încercat să înțeleagă mai bine viața mamei sale, analizând parcursul acesteia. „Astăzi o înțeleg mai bine față de cum o făceam în urmă cu câțiva ani. A trăit o viață bună, frumoasă”.

Ivanka Trump a declarat că bunica sa, Marie Zelníčková, a avut un rol constant în viața ei și că, în prezent, locuiește alături de ea și familia sa în Florida.

Aceasta a descris-o drept o persoană „incredibil de grijulie” și a spus că faptul că o are aproape reprezintă „o binecuvântare”. Ivanka Trump a subliniat că atât ea, cât și copiii săi au ocazia să îi întoarcă o parte din sprijinul primit de-a lungul anilor. „Pentru mine și copiii mei, faptul că putem fi acolo pentru ea, chiar și într-o mică măsură comparativ cu cât a fost ea pentru mine, este un privilegiu extraordinar”, a spus aceasta.

Ivanka Trump a adăugat că bunica sa își exprima afecțiunea și prin gesturi simple, precum gătitul. „Pentru ea, mâncarea era în mare măsură o expresie a iubirii”, a declarat aceasta.