Ivanka Trump, dezvăluiri emoționante despre pierderea mamei sale. Momentele dificile care i-au marcat profund viața

Ivanka Trump, fiica președintelui american Donald Trump, în vârstă de 44 de ani, a oferit detalii despre experiențele personale care i-au marcat viața în ultimii ani, într-un interviu acordat podcastului „Jurnalul unui CEO”, potrivit Fox News.

Fosta consilieră de la Casa Albă a vorbit despre influența mamei sale, Ivana Trump, despre provocările din familie, dar și despre momentele dificile prin care a trecut alături de cei apropiați.

Declarațiile au fost făcute într-un context marcat de reflecție asupra pierderii, sănătății și schimbărilor din viața personală, Ivanka Trump abordând subiecte sensibile legate de familie și evenimente recente.

Ivanka Trump a descris-o pe mama sa, Ivana Trump, drept o figură centrală în formarea sa, subliniind valorile pe care aceasta i le-a transmis.

„Mama mea m-a învățat multe despre cum să aduci intenție în ceea ce faci”, a declarat ea în cadrul interviului.

Ivanka Trump a devenit vizibil emoționată în mai multe momente, amintindu-și de decesul neașteptat al mamei sale în 2022, la vârsta de 73 de ani, în urma unei căzături.

„Pierderea unui părinte — te lovește diferit”, a spus aceasta, referindu-se la impactul profund asupra sa și asupra familiei.

Ea a adăugat că membrii familiei continuă să păstreze vie memoria Ivanei Trump prin povești și experiențe împărtășite.

În timul discuției, Ivanka Trump a vorbit și despre bunica sa, care a avut un rol important în creșterea sa și care locuiește în prezent alături de familia ei, în Florida.

Aceasta a descris-o drept „incredibil de grijulie” și a menționat că prezența ei în casă este „o binecuvântare”.

La un moment dat, Ivanka Trump a devenit din nou emoționată când a discutat despre starea de sănătate în declin a bunicii sale, făcând o pauză în timpul interviului.

„O iubesc foarte mult pe această femeie”, a spus ea.

Ivanka Trump a abordat și perioada dificilă în care soțul său, Jared Kushner, a fost diagnosticat cu cancer tiroidian. Diagnosticul a fost stabilit în octombrie 2019, informație care nu a fost făcută publică la momentul respectiv.

Ea a precizat că, în acea perioadă, familia sa se confrunta cu mai multe provocări simultan, inclusiv boala soțului și pierderea mamei, dar și tranziția către viața în afara mediului guvernamental.

În acest context, Ivanka Trump a declarat că a apelat la terapie pentru a gestiona dificultățile emoționale.

Totodată, ea a menționat că a ales să nu revină la Washington în timpul celui de-al doilea mandat al tatălui său, preferând să se concentreze pe creșterea copiilor și pe viața de familie.

Interviul a inclus și relatări despre un moment traumatic petrecut în iulie 2024, când Donald Trump a fost împușcat în timpul unui miting electoral în Butler, Pennsylvania.

Ivanka Trump a povestit că se afla la Trump National Golf Club din Bedminster, New Jersey, împreună cu doi dintre copiii săi, în momentul în care imaginile au fost difuzate în direct la televizor.

„Am fost îngrozită și mi-a fost frică. Și am fost protectoare cu copiii mei”, a declarat aceasta.

În ciuda situației, Ivanka Trump a spus că a avut convingerea că tatăl său va supraviețui atacului.

„Pur și simplu știam că nu era momentul lui”, a afirmat ea, adăugând: „Mă simt incredibil de norocoasă că a fost protejat în acea zi.”

De asemenea, ea a menționat că l-a iertat pe autorul atacului, Thomas Crooks, despre care autoritățile au stabilit ulterior că a acționat singur.