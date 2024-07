Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. Imagini șocante, care vor rămâne în istorie. Video

Statele Unite. Fostul președinte Donald Trump a fost împușcat în ureche sâmbătă seara, în timp ce vorbea pe scenă la mitingul său din Butler, Pennsylvania, într-un incident care este catalogat ca o tentativă de asasinat.

În prezent, FBI încearcă să afle motivele tentativei de asasinat.

Donald Trump se afla în mijlocul discursului său de la miting - era întors spre dreapta, cu mâinile pe pupitru - când, în jurul orei 18:15 (ora SUA), au răsunat brusc mai multe focuri de armă.

Trump și-a acoperit la scurt timp urechea dreaptă și a căzut la pământ, în timp ce agenții Secret Service i-au spus să coboare la pământ și s-au repezit la scenă, protejându-l pe fostul președinte în timp ce se mai auzeau câteva focuri de armă.

Când a fost scos de pe scenă, Donald Trump avea fața și urechea dreaptă plină de sânge.

O persoană prezentă la miting a decedat și alte două au fost rănite.

Anchetatorii federali au identificat bărbatul care a tras asupra fostului președinte Donald Trump la un miting din Pennsylvania. Potrivit mai multor oficiali din cadrul forțelor de ordine din SUA, suspectul este un bărbat în jur de 20 de ani, originar din Pennsylvania. Serviciul Secret al SUA a declarat că trăgătorul a fost "neutralizat" și acum este decedat, eliminând astfel orice amenințare iminentă la adresa fostului președinte și a participanților la miting.

Imaginile surprinse de un elicopter deasupra mitingului din Butler arată un bărbat întins pe un acoperiș, având lângă el ceea ce pare a fi o pușcă. Sky News a analizat locația și imaginile de pe rețelele sociale, iar distanța dintre Trump și persoana de pe acoperiș este de aproximativ 150 de metri. Configurarea locației arată clar unde se afla Trump în momentul atacului și locul în care au fost găsite corpul și arma, oferind anchetatorilor informații esențiale pentru reconstruirea evenimentelor și înțelegerea circumstanțelor incidentului.

Fostul președinte Donald Trump a făcut și primele declarații după tentativa de asasinat împotriva sa pe rețeaua de socializare Truth Social, relatând că a simțit cum „un glonț i-a străpuns partea superioară a urechii drepte”. El a mulțumit Secret Service și forțelor de ordine pentru răspunsul lor rapid și eficient, evidențiind rolul esențial pe care îl joacă în protejarea vieților. De asemenea, Trump și-a exprimat condoleanțele sincere familiilor victimelor atacului armat de la mitingul electoral din Pennsylvania, manifestându-și compasiunea și solidaritatea în aceste momente dificile.

„Vreau să mulțumesc Secret Service și tuturor forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă la atacul armat care au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important – doresc să transmit condoleanțele mele familiei persoanei de la miting care a fost ucisă, precum și familiei unei alte persoane care a fost grav rănită.

Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în țara noastră. Nu se știe deocamdată nimic despre atacator, care acum este mort.

Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Am știut imediat că ceva nu este în regulă, pentru că am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat glonțul străpungând pielea. A fost o sângerare abundentă, așa că mi-am dat seama atunci ce s-a întâmplat.

Dumnezeu să binecuvânteze America” – a scris Donald Trump în postare.