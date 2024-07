International Joe Biden a vorbit cu Donald Trump, după atacul armat







Statele Unite. Joe Biden a vorbit cu contracandidatul său la Casa Albă, Donald Trump, după ce acesta a fost rănit la ureche, în urma unui atac armat.

Joe Biden a vorbit cu Donald Trump, după atacul armat

Președintele Joe Biden a vorbit cu Donald Trump sâmbătă seara, după ce fostul președinte a supraviețuit unei tentative de asasinat la un miting din Pennsylvania.

Biden, în vârstă de 81 de ani, a declarat că a încercat să îl sune pe candidatul republican la președinție, în vârstă de 78 de ani, în timp ce acesta era tratat la un spital din zona Pittsburgh.

„În această seară, președintele Biden a vorbit cu fostul președinte Trump", a declarat un oficial al Casei Albe. "Președintele a vorbit, de asemenea, cu guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, și cu primarul din Butler, Bob Dandoy”, a mai spus oficialul potrivit ABC News.

Un consilier al lui Trump a confirmat, de asemenea, că cei doi au vorbit. Cu toate astea, niciun reprezentant al celor doi nu a dezvăluit ce au discutat cei doi.

Joe Biden: „Suntem recunoscători Serviciului Secret pentru că l-au adus în siguranță”

La scurt timp după ce a vorbit cu Donald Trump, Joe Biden a făcut și o declarație oficială:

„Am fost informat cu privire la împușcăturile de la mitingul lui Donald Trump din Pennsylvania", a spus Joe Biden într-o declarație. „Sunt recunoscător să aud că este în siguranță și se simte bine. Mă rog pentru el și familia sa și pentru toți cei care au fost la miting, în timp ce așteptăm informații suplimentare. Jill și cu mine suntem recunoscători Serviciului Secret pentru că l-au adus în siguranță. Nu există loc pentru acest tip de violență în America. Trebuie să ne unim ca o națiune pentru a o condamna”.

Joe Biden va întrerupe orice activitate politică, inclusiv comunicațiile externe și va retrage cât mai rapid posibil reclamele televizate, a declarat campania.

Donald Trump este protejat pe viață de Serviciile Secrete

Un oficial al Casei Albe a declarat că directorul Secret Service, Kimberly Cheatle, secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, și Liz Sherwood-Randall, asistentul președintelui și consilier pentru Securitate Internă, au participat la ședință. La ședință au mai participat șeful de cabinet Jeff Zients, consilierul Casei Albe Steve Ricchetti și adjunctul șefului de cabinet Annie Tomasini.

Conform Secret Service, foștii președinți și soțiile acestora beneficiază de protecția Secret Service pentru tot restul vieții lor.

Donald Trump a fost împușcat în urechea dreaptă

Fostul președinte Donald Trump a transmis prima sa reacție după tentativa de asasinat la adresa sa pe rețeaua de socializare Truth Social, povestind cum a simțit că „un glonț i-a străpuns partea superioară a urechii drepte”. El a mulțumit Secret Service și forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă și eficientă, subliniind rolul lor crucial în protejarea vieților. Trump a transmis totodată condoleanțe sincere familiilor victimelor atacului armat de la mitingul electoral din Pennsylvania, exprimându-și compasiunea și solidaritatea în aceste momente dificile.

„Vreau să mulțumesc Secret Service și tuturor forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă la atacul armat care au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important – doresc să transmit condoleanțele mele familiei persoanei de la miting care a fost ucisă, precum și familiei unei alte persoane care a fost grav rănită.

Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în țara noastră. Nu se știe deocamdată nimic despre atacator, care acum este mort.

Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Am știut imediat că ceva nu este în regulă, pentru că am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat glonțul străpungând pielea. A fost o sângerare abundentă, așa că mi-am dat seama atunci ce s-a întâmplat.

Dumnezeu să binecuvânteze America” – a scris Donald Trump în postare.