După 50 de ani s-a descoperit ce s-a întâmplat cu Elena Ioja, misterioasa actriță din „Brigada Diverse"

După 50 de ani s-a descoperit ce s-a întâmplat cu Elena Ioja, misterioasa actriță din „Brigada Diverse”
Elena Ioja, actrița care a interpretat-o pe Stela Mocuța în seria„Brigada Diverse”, a dispărut din cinema timp de peste 50 de ani. Ce s-a întâmplat cu ea și unde trăiește astăzi.

Ascensiunea fulgerătoare a actriței Elena Ioja

În anii ’70, filmele din seria „Brigada Diverse” au cucerit publicul românesc. Umorul lor, personajele memorabile și distribuția plină de nume mari au transformat producțiile lui Mircea Drăgan în clasice ale cinematografiei. Printre personajele care au atras atenția se numără și Stela Mocuța, interpretată de o tânără actriță aflată la început de drum: Elena Ioja.

Născută pe 6 iunie 1946, la București, Elena Ioja a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC) în 1970. Debutul său a fost spectaculos: chiar în anul absolvirii a primit rolul Stelei Mocuța în pelicula „Profesorul de mimică”, partea a doua din „B.D. intră în acțiune”.

Tânăra actriță a revenit apoi în alte două producții din serie: „B.D. în alertă” (1971), în episodul „Văduve cu termen redus”, și „B.D. la munte și la mare”, în episodul „Prafuri pentru mama-mare”.

Dispariția neașteptată din cinema

Deși succesul filmelor a fost uriaș, iar popularitatea ei era în creștere, Elena Ioja a luat o decizie radicală. La doar 25 de ani, a dispărut complet din industria filmului.

În următoarele decenii, publicul nu a mai auzit nimic despre ea. În timp ce colegii de platou continuau să joace și să rămână în atenția publicului, Ioja a ales să se retragă definitiv.

Mulți spectatori s-au întrebat de-a lungul anilor ce s-a întâmplat cu frumoasa actriță, însă informațiile au lipsit complet până recent.

Elena Ioja și-a trăiat viața departe de România

Potrivit platformei IMDb, Elena Ioja s-a căsătorit, și-a schimbat numele în Elena Perrou și a emigrat. În prezent, trăiește alături de soțul ei pe insula Samos din Grecia.

Descrierea sa de pe IMDb notează: „S-a născut pe 6 iunie 1946 în București. S-a căsătorit și a emigrat în SUA. Și-a schimbat numele după soț și a devenit Elena Perrou. Astăzi este retrasă împreună cu soțul ei în insula Samos din Grecia”.

Informațiile confirmă că actrița și-a dorit o viață discretă, departe de camerele de filmat și de scenă.

Elena Ioja, una din cele mai cunoscute actrițe din seria „Brigada Diverse

Cum s-a schimbat viața Elenei Ioja, din B.D. Sursa: Colaj EVZ, poze Facebook

Reapariția actriței Elena Ioja după jumătate de secol

În 2021, o fotografie publicată de Studiourile Buftea a readus numele Elenei Ioja în atenția publicului. Internauții au reacționat imediat, surprinși să o vadă după atâția ani.

„Este Elena Ioja. A dispărut misterios din spațiul public”, a comentat un cinefil. „Așa actori rar o să mai vedem, zici că erau în viața reală, nicidecum că jucau în filme, formidabil, numai unul și unul”, a scris alt spectator nostalgic.

Actrița a ales să răspundă și ea pe rețelele de socializare, exprimându-și recunoștința pentru mesajele primite:

„Mulțumesc mult! Ce amintiri frumoase, mi-a făcut multă plăcere și onoare să fiu în compania celor mai buni și de neuitat actori ai României. Mulțumesc pentru frumoasele amintiri.”

Elena Ioja rămâne una dintre enigmele cinematografiei românești. A apărut brusc, a cucerit publicul prin rolul din „Brigada Diverse”, apoi a dispărut timp de decenii. Astăzi, trăiește retrasă în Grecia, departe de platourile de filmare, dar amintirea sa continuă să stârnească emoții.

