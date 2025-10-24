Monden

Dan Alexa: „Mai ridicol decât pumnul lui Prodanca ar fi să…”. Fotbalistul are o altă mare teamă

Dan Alexa: „Mai ridicol decât pumnul lui Prodanca ar fi să…". Fotbalistul are o altă mare teamă
Dan Alexa a explicat la Asia Express că momentul în care a fost implicat cu Anamaria Prodan acum mai bine de 6 ani a fost unul ridicol. Cu toate acestea, fotbalistul a fost foarte aproape să trăiască unul și mai și.

Frica lui Alexa de penibil

Dan Alexa a devenit cu adevărat viral în momentul în care Anamaria Prodan i-a dat un pumn. Cu toate acestea și Asia Express pare să fie o provocare din acest punct de vedere. Chiar el a recunoscut asta.

”E foarte important păpușică (n.r.- Gabi Tamaș) să găsim elfi. Măi, știi ce-ar fi mai ridicol decât pumnul lui Prodanca? Să mă îmbrace ăștia în elf. Eu am avut niște momente în viața mea când am sfidat ridicolul. Unul dintre ele este pumnul Anamariei Prodan. Ce bate momentul ala e să mă îmbrac în elf. Au fost mai multe, dar astea sunt mai reprezentative, de referință, de neuitat”, a spus Alexa colegului său.

Zboară, elfule, zboară

Oricum cunoștințele sale în materie de elfi lasă de dorit, având în vedere că a afirmat că aceștia zboară. Nimic mai fals, în nici un folclor elfii nu zboară.

În cele din urmă, cel puțin până acum a scăpat de vreun astfel de moment. Cu toate acestea emisiunea nu s-a terminat, deci există loc pentru ceva mai mult, din perspectiva ridicolului.

Fotbaliștii, printre favoriți

Cert este că până în acest moment fotbaliștii s-au comportat ireproșabil și au trecut toate probele cu brio. Asta chiar dacă unele i-au pus în dificultate, mai ales din cauza stilul lor de viață.

Faptul că sunt sportivi de performanță i-au ajutat clar în competiție, mai ales că au disciplină. Rămâne de văzut dacă vor reuși totuși să se impună și în fața altor concurenți, care sunt destul de pregătiți și ei. Nu neapărat fizic, dar fiecare se descurcă cum poate.

