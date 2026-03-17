De ce și-a înșelat Andreea Popescu soțul cu Dan Alexa. Divorțul momentului

Lumea mondenă a fost surprinsă recent de vestea divorțului dintre Rareș Cojoc, campion mondial la dans, și fosta dansatoare a Deliei, Andreea Popescu. Ruptura celor doi a fost provocată de o infidelitate care a ieșit la iveală la sfârșitul anului trecut, potrivit Cancan.

Se pare că Andreea Popescu ar fi avut o relație extraconjugală cu Dan Alexa, fost fotbalist și antrenor. Rareș Cojoc ar fi descoperit adevărul în mod neașteptat, uitându-se în telefonul soției sale și găsind conversații compromițătoare cu Dan Alexa. Această revelație a fost punctul de cotitură care a dus la decizia de a divorța.

Într-o declarație recentă, Andreea Popescu a recunoscut parțial situația: „Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit… Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat. Nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și luată de comun acord.”

Cei doi au încercat inițial să salveze căsnicia pentru binele celor trei copii pe care îi au împreună, însă tensiunile și neînțelegerile au fost mai puternice decât speranțele lor.

„Ruptura unei căsnicii apare din cauza problemelor nerezolvate, din lipsa timpului și a atenției pentru celălalt. Așa am ajuns să ne pierdem unul pe celălalt”, a mai explicat fosta dansatoare.

În ciuda despărțirii, ambii părinți au spus că vor rămâne uniți în creșterea copiilor. „Copiii noștri sunt punctul nostru comun, legătura noastră pentru totdeauna și cea mai mare responsabilitate și iubire din viața noastră, pentru că pentru ei vom rămâne o echipă”, a adăugat Popescu.

Fosta dansatoare a spus că un divorț este dificil și că și ea a trecut prin această suferință când era copil.„Vin dintr-o familie în care părinții au divorțat, iar această despărțire a lăsat urme în sufletul meu. De aceea am ales cu foarte mare grijă felul în care le vom vorbi copiilor noștri.”