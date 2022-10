Rareș Cojoc, soțul Andreei Popescu, lider mondial la dans sportiv

Rareș Cojoc, soțul Andreei Popescu a reușit să obțină o performanță uriașă. A devenit lider mondial, alături de parterena sa, la dans sportiv, secțiunea Standard.

Cei doi au urcat în fruntea clasamentului mondial după ce au câștigat o competiție în Polonia. Românii au acumulat în ultimul an 4003 puncte, cu 300 mai multe decât perechea clasată pe locul al doilea.

Performanță uriașă

Rezultatul extraordinar a venit după mulți ani de muncă și după multe competiții disputate în acest an. Rareș Cojoc și Andreea Matei au fost prima pereche din România care a reușit să se califice în finala de la Campionatele Europene, la secțiunea Standard.

„Astăzi, după 25 ani de când am început să cochetez cu dansul sportiv, am devenit numărul unu mondial. Desigur, este o performanță la care am visat dintotdeauna și un rezultat istoric atât pe plan personal, cât și pentru țara noastră. După calculele post competiție știam că urmează să trec în fruntea clasamentului, însă am așteptat cu nerăbdare să se confirme și oficial.

Faptul că astăzi am devenit numărul unu mondial nu înseamnă că sunt un dansator mai bun decât am fost ieri când eram pe locul doi și nici nu cred că îmi vor crește mult șansele de a deveni un antrenor mai bun în viitor. De asemenea, nici nu mă face un tată, soț, copil sau un om mai bun sau mai talentat la acest sport. Este strict o chestiune de palmares, care poate va conta cândva în vreo statistică.

Și cel mai important este să precizez faptul că numărul unu mondial nu înseamnă că sunt cel mai bun dansator din lume, ci că în ultimele 12 luni am reușit, împreună cu Andreea Matei, să acumulăm cele mai multe puncte”, a scris Rareș Cojoc pe Facebook.



Își susține soțul

Andreea Popescu este foarte mândră de rezultatul obținut de soțul ei. Chiar dacă recunoaște că uneori i-a fost greu să accepte că el este mereu plecat la competiții, l-a susținut întotdeauna.

„M-am obișnuit după aproape 11 ani. La început a fost greu, dar acum face parte din viață, din rutină. Chiar dacă au fost momente când și eu poate am zis că e timpul să se retragă, bine că n-a făcut-o. Se antrenează zilnic, trei-patru ore pe zi, în afară de duminică. El nu face numai și numai dans sportiv. De exemplu, merge și aleargă kilometri întregi, sunt mult mai multe chestii pe care le face”, a declarat Andreea Popescu spynews.ro.