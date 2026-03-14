Culisele divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. De ce s-ar fi produs ruptura între dei doi foști soți, de fapt

Andreea Popescu a anunțat că mariajul cu Rareș Cojoc a ajuns la final. După mai mulți ani petrecuți împreună, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, încheind o etapă importantă din viața lor de familie. În ultimele luni, fanii au observat că lucrurile nu mai sunt la fel în relația lor. Dansatoarea a apărut tot mai rar în fotografii sau clipuri alături de soțul ei. De asemenea, au lipsit postările despre aniversări sau momente speciale, lucru care a alimentat speculațiile din mediul online. În cele din urmă, vedeta a ales să clarifice situația pe Instagram și a confirmat că relația lor s-a încheiat oficial.

Cunoscută publicului drept fosta dansatoare a artistei Delia, Andreea Popescu a explicat că separarea nu a fost provocată de un conflict major, ci de schimbările apărute în relația lor de-a lungul timpului.

Potrivit declarațiilor făcute de vedetă, despărțirea ar fi fost provocată de faptul că sentimentele dintre ei nu au mai fost suficient de puternice pentru a susține căsnicia. Chiar dacă au ajuns la divorț, cei doi au rămas în relații bune și continuă să se implice împreună în creșterea copiilor și în responsabilitățile legate de familie.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act; este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. Din păcate. Dar această decizie nu anulează respectul profund pe care îl avem pentru instituția familiei și, mai ales, pentru taina căsătoriei. Cu toate acestea, suntem aici.”, a anunțat Andreea pe Instagram.

După anunțul divorțului, în mediul online au apărut numeroase speculații privind o posibilă infidelitate a lui Rareș Cojoc. Zvonurile au pornit după apariția celor doi într-un podcast, unde anumite afirmații au fost interpretate de public drept indicii ale unei trădări în cuplu.

Andreea Popescu a intervenit însă pentru a clarifica situația. Vedeta a explicat că declarațiile făcute atunci au fost rezultatul unui moment de vulnerabilitate și că formularea ei a fost interpretată greșit.

„Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit.”, a continuat ea.

Rareș Cojoc este considerat unul dintre cei mai valoroși dansatori români de dans sportiv. Parcursul său profesional a început încă din adolescență, perioadă în care a intrat în circuitul competițiilor importante și a început să își construiască reputația în acest domeniu. De-a lungul carierei, sportivul a acumulat numeroase trofee și titluri naționale. Performanțele sale sunt remarcabile, reușind să câștige de 22 de ori campionatul național. Primele rezultate importante au apărut încă de la vârsta de 15 ani, moment în care a început să se remarce în competițiile dedicate dansului sportiv.

Pe scena internațională, Rareș Cojoc a reușit să se impună în rândul dansatorilor de top. Alături de partenera sa de dans, Andreea Matei, a participat la numeroase competiții de prestigiu organizate sub egida World DanceSport Federation.